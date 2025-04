Si Ťin-pching si před cestou do Vietnamu dal hodně záležet, aby se u stomilionového souseda prezentoval jako spolehlivý partner. Jistě, v Hanoji i Pekingu vládne komunistická strana, vztahy obou zemí jsou ale více než zamotané a není to zas tak dávno, co spolu dokonce válčily.

Jenže v dobách oranžového chaota v Bílém domě je přece potřeba pevná kotva a Čína se chce ukázat jako etalon stability a ochránce mezinárodního obchodu. Si Ťin-pching proto v úterý generálního tajemníka vietnamské komunistické strany To Lama vyzval, aby se spolu s ním postavil Trumpově „celní šikaně“.