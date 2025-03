Dělí je jeden den, což takhle narozeninový summit? Si a Trump se asi uvidí v červnu

20:36

Prezidenti Spojených států a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching by se mohli setkat v červnu. O vrcholné schůzce již Washington a Peking jednají, napsal list The Wall Street Journal. Poznamenal, že Čína věří, že obě země by tak díky tomu mohly zahájit formální obchodní rozhovory. Vztahy obou jaderných mocností nyní komplikují spory o celní poplatky.