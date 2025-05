„Cítím se bezmocně,“ řekla Xian Chen. Doufala, že ji studium vyjde, protože už měla dopis o přijetí. A myslela si, že v posledních dnech jen o vlásek unikla šokujícím zprávám z administrativy Donalda Trumpa.

Vláda amerického prezidenta nejprve zrušila Harvardově univerzitě možnost přijímat zahraniční studenty, což následně zablokoval soud. Poté však uvedla, že zastavila udělování víz všem zahraničním studentům.

Nyní je ale Chen připravená na plán B. „Pokud se mi nakonec nepodaří získat vízum, pravděpodobně si udělám roční přestávku. Pak budu čekat, jestli se to příští rok zlepší.“

Dodává, že platné vízum stále nemusí stačit, protože studenty s vízy mohou zastavit na letišti a deportovat. „Je to špatné pro každého čínského studenta. Jediný rozdíl je v tom, jak moc je to špatné.“

Ministryně vnitřní bezpečnosti USA Kristi Noemová obvinila Harvard z „koordinace s Komunistickou stranou Číny“. Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že krok proti čínským studentům v USA se bude týkat těch, kteří mají vazby na Komunistickou stranu Číny nebo studují kritické obory.

To by mohlo zasáhnout široký okruh z nich, vzhledem k tomu, že členství v komunistické straně je v Číně běžné mezi úředníky, podnikateli, obchodníky, a dokonce i umělci a celebritami.

Peking to označil za „politicky motivovanou a diskriminační akci“ a jeho ministerstvo zahraničí podalo oficiální protest.

Již první Trumpovo funkční období znamenalo pro čínské studenty problémy. V roce 2020 podepsal příkaz, který čínským studentům a vědcům s vazbami na pekingskou armádu zakazuje získat americká víza.

Příkaz zůstal v platnosti i během funkčního období prezidenta Joea Bidena. Washington nikdy neobjasnil, co se rozumí „vazbami“ na armádu, takže mnoha studentům byla zrušena víza nebo byli odmítnuti na hranicích USA, někdy bez řádného vysvětlení.

Nepomohly ani Trumpovy škrty v biomedicínském výzkumu, ale svůj podíl na tom měla i nedůvěra vůči čínským výzkumníkům. Nad čínskými občany na amerických univerzitách se v posledních letech vznášela obvinění a fámy o špionáži, zejména v citlivých oborech, a některým dokonce zmařila kariéru.

Amerika už tak přívětivá není

Podezřívavost vůči cizincům v době, kdy se od sebe USA a Čína vzdalují, je pro mnoho Číňanů překvapivým obratem. Pamatují si, že vyrůstali ve zcela jiné zemi.

Čtyřiadvacetiletá Zhang Ni nedávno vystudovala žurnalistiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Říká, že ji překvapil posun v postojích.

To, že se tolika čínským společnostem „nelíbí nic, co by mohlo být spojováno s mezinárodním prostředím“, je obrovský kontrast oproti tomu, s čím paní Zhang vyrůstala. „Měla jsem dětství plné rozhovorů zaměřených na olympijské hry a světovou výstavu Expo“. Kdykoli jsme viděli cizince, máma mě nutila, abych si s nimi šla popovídat a procvičila si angličtinu,“ říká paní Zhang.

Podle mnohých se zdá, že tato ochota vyměňovat si názory a učit se od okolního světa v Číně slábne. A Amerika, která kdysi přitahovala tolik mladých Číňanů, už tak přívětivá není.

Při pohledu zpět si paní Zhang nemůže nevzpomenout na vtip, který její kamarádka pronesla na rozlučkové večeři před odjezdem do USA. Tehdy to byla lehkovážná poznámka, dnes vystihuje strach ve Washingtonu i v Pekingu: „Nestávej se špionem.“