Dovoz technologií, posilování obchodních vazeb i otevírání čínských jazykových škol ukazují na postupné pronikání Pekingu do Donbasu. Zatímco u Krymu se čínské firmy kvůli rizikům spojeným se sankcemi držely zpátky, po zahájení ruské invaze v roce 2022 začaly na okupovaném východě Ukrajiny postupovat opatrně, ale stále výrazněji.
Podle investigativního webu The Insider se velké státní koncerny kvůli obavám ze západních sankcí investicím na okupovaných ukrajinských regionech zatím stále vyhýbají. Zájmu středních a menších soukromých firem podnikat na sporném území Peking nicméně nebrání.
Okupovaný jih je pro Čínu klíčem k Černému moři a východoukrajinské regiony by zase mohly být odrazovým můstkem pro další expanzi do východní Evropy.