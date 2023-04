Stíhačky, lodě a simulace. Čína prodlužuje válečný tanec kolem Tchaj-wanu

Ačkoliv Čína v pondělí oznámila, že třídenní vojenské cvičení skončilo, čínská státní média v úterý uvedla, že několik válečných lodí pokračuje v uskutečňování „skutečného vojenského tréninku“ v tchajwanských vodách s cílem otestovat organizační a velitelské schopnosti velitelů a bojovou efektivitu zbraní a vojenského vybavení.

Peking manévry zahájil poté, co se tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen minulý týden v USA sešla s šéfem americké Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym.

Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že zaznamenalo devět čínských lodí a 26 letadel, včetně stíhaček J-16 a Su-30, při provádění hlídek bojové pohotovosti v úterý ráno. Tchajwanské síly velmi pečlivě monitorovaly jejich pohyb.

Tchaj-wan v pondělí uvedl, že kolem ostrova letělo 91 čínských stíhaček. Podle analytiků tyto stíhačky odlétaly z letadlové lodi Šan-tung, která zaujala pozice východně od Tchaj-wanu, a asi 230 kilometrů od japonského ostrova Mijadžima. Čína má k dipozici dvě akceschopné letadlové lodě, minulý rok na vodu spustila třetí.

Podle tchajwanského ministerstva obrany čtyři stíhačky J-15 přeletěly jihovýchodní část identifikační zóny protivzdušné obrany ostrova. Podle stanice CNN je to poprvé, co J-15 pronikly do identifikační zóny protivzdušné obrany Tchaj-wanu.

Čínský plukovník Čao Siao-čuo z Akademie lidové osvobozenecké armády uvedl, že Šan-tung svou přítomností může rozbít takzvaný „východní štít“ Tchaj-wanu. Podle expertů oslovených agenturou Reuters letecká loď představuje pro samotný Tchaj-wan významnou hrozbu.

V případě útoku totiž Tchaj-wan pravděpodobně přesune své vojenské síly ze západních základen na východ, kde by je měly chránit vysoké hory a síť podzemních tunelů. Nicméně, neomezený, koordinovaný čínský útok by celou situaci „učinil velmi nepříznivou,“ uvádí vojenský analytik Čch’ Čchun z think tanku National Policy Foundation.

Čínské státní médium Global Times vyzdvihovalo „zásadní roli“, kterou Shandong hraje v možném blokování evakuačních snah tchajwanských lodí či posil z USA a Japonska. Letadlovou loď doprovázely ještě nejnovější torpédoborec typ 055, starší torpédoborec typ 052D, dvě fregaty typ 054A a komplexní doplňovací loď typ 901.

Velení východního vojenského okruhu Čínské lidové osvobozenecké armády zveřejnilo video, podle kterého se její letadla a plavidla dostala do vzdálenosti 24 námořních mil od Tchaj-wanu. Podle Čaoa bylo cílem ukázat, že Čína dokáže obklíčit Tchaj-wan a odrazit zahraniční mocnosti z intervence. Peking se obává, že v případě čínské invaze na ostrov by zasáhly USA, Japonsko a další státy.

Lidová osvobozenecká armáda též uvedla, že uskutečnila virtuální simulace cílených raketových útoků na Tchaj-wan. Vyzkoušela si tak operaci likvidace vůdčích lídrů Tchaj-wanu, takzvané „dekapitační údery“. V Číně jsou známy jako „stětí“.

Proč byla čínská reakce méně intenzivní než před rokem?

Během třídenního cvičení Čína nevystřelila poblíž ostrova žádnou střelu a ani neuvalila sankce na McCarthyho. Reakce Číny na americkou návštěvu tchajwanské prezidentky ve Washingtonu byla zřetelně méně intenzivní, než když se minulý rok na ostrově zastavila předchůdkyně McCarthyho ve funkci Nancy Pelosiová.

Podle některých expertů Peking vojenská cvičení v okolí Tchaj-wanu schválně omezil. Za devět měsíců budou na ostrově volby a není v jeho zájmu, aby hrozba čínského vpádu omezila šance opoziční, vůči Číně vstřícnější strany Kuomintang (KMT). „Pokud bude Peking pokračovat ve své tvrdé rétorice, riskuje, že tím ve volbách v podstatě zajistí vítězství nezávislost prosazující Demokratické pokrokové straně (DPP),“ řekl stanici BBC profesor Čchen-šen Jie z tchajwanské Národní univerzity Chengchi.

Peking se tedy pokouší o nalezení rovnováhy mezi zastrašením Tchajwanců a jejich spojenců, ale zároveň jejich přesvědčováním, že sjednocení s Čínou ostrovu přinese jen prospěch. „Peking chce říct tchajwanskému lidu, že bude válka, pokud budou hlasovat pro DPP, ale bude mír, pokud budou hlasovat pro KMT,“ popisuje čínskou metodu cukru a biče profesor Fang-yu Chen z tchajwanské Soochow University.

Během cvičení život na Tchaj-wanu probíhal normálně, bez jakýchkoliv známek paniky. Cchaj poděkovala tchajwanské armádě za klidné a profesionální chování. Vládní i opoziční strany, ve vzácném projevu jednoty, čínské kroky odsoudily.