KOMENTÁŘ: Čína nepotřebuje Tchaj-wan anektovat. Dobře ví, že jí neuteče

Americký vpád do Venezuely a vznášení nároků na Grónsko či Kanadu po nedávné ruské invazi na Ukrajinu otevírají debatu o zhrublé geopolitice, vracející nás div ne do 19. století.
Bude sociálně-darwinistická zdivočelost USA a Ruska přizváním Číny do ligy dravců, když před týdnem předvedla spektakulární vojenské manévry v doposud nejtěsnější blízkosti Tchaj-wanu?
Evidentní převaha musí čínské jestřáby lákat. Jenže Si Ťin-pchingův „absolutismus“ stoji na civilní kontrole armády, jak mj. dokládají opakované vyhazovy ministrů obrany.