Tchaj-wan se začal hlásit ke svým domorodcům, jsou hrází proti nárokům Číny

Sedmaosmdesátiletý Sijat Taro Titijon je nejstarším žijícím příslušníkem Saisijatu, jednoho ze šestnácti domorodých kmenů uznaných tchajwanskou vládou. Senior žije ve vlastnoručně postaveném domě na pozemcích svého kmene vysoko v horách na severozápadě země.

Politice se příliš nevěnuje, ale je si vědom toho, že tchajwanští domorodci se stali prostředkem k vyvrácení nároků Pekingu na ostrově, kde jsou stejně jako v pevninské Číně dominantní etnickou skupinou Chanové. „Poprvé v životě mě navštěvují lidé a ptají se na mé dědictví. Ve vládním prosazování národní identity jsem já a moji lidé nyní užiteční,“ řekl Titijon listu Foreign Policy.

O tvrzení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, že Tchaj-wan je odtrženou provincií Číny a musí být znovu pohlcen, si myslí své. „Můj národ dřív neměl pojem vlastnictví půdy. Já a moje rodina jsme tu byli odjakživa. Jak tedy mohou mít ostatní na něco nárok?“ ptá se muž.

Tradiční území původních obyvatel tvoří přibližně polovinu ostrova a nachází se zejména v horských oblastech. Největším z kmenů je Amis, k němuž se hlásí 204 tisíc lidí a jehož teritorium se rozkládá na východě centrálního pohoří. Nejmenší je Sakizaja čítající asi 900 členů.

Španělé, Nizozemci, Číňané a nakonec Japonci

Domorodci žijí na Tchaj-wanu už nejméně šest tisíc let. Antropologové a lingvisté došli k závěru, že ostrov je pravlastí jednoho z nejrozšířenějších etnik na světě – Austronésanů. Ti odtud po moři osídlili území od Filipín přes Madagaskar až po Nový Zéland a Havaj.

Tchajwanští domorodci čelili během staletí mnoha agresorům. Ostrov v roce 1626 obsadilo Španělsko, po kterém následovali Nizozemci a na konci století Číňané. Ti se ale Tchaj-wanu roku 1895 vzdali ve prospěch Japonska po porážce v první čínsko-japonské válce.

Japonci po příchodu kategorizovali tchajwanskou populaci a pořídili záznamy, které dodnes současná vláda používá při zjišťování, kdo se může právoplatně hlásit k domorodému obyvatelstvu.

Po prohře Japonska ve druhé světové válce se vlády nad ostrovem chopil Kuomintang neboli Čínská národní strana v čele s generálem Čankajškem. „Domorodí vůdci doufali, že s jeho příchodem se jim podaří změnit náš osud kolonizovaných a utlačovaných,“ popsal stanici CNN Avaj Jata’ujungana z kmene Tsou, jehož otce Kuomintang před 70 lety popravil za to, že se zasazoval o větší autonomii domorodců.

Autoritářská vláda brzy proslula politikou čínskosti, mimo jiné zakazovala ve školách používání jiného jazyka než mandarínštiny a rovněž rozhodla, že domorodci z planin jsou už asimilováni do čínského hlavního proudu a nemají nárok na označení původní obyvatelé.

Po Čankajškově smrti odstartovala v 80. letech demokratizace. Zákonodárci postupně navýšili počet uznaných kmenů, uzákonili jejich práva na půdu a vyhradili šest míst v zákonodárném sboru pro zástupce domorodců. Kmenové jazyky získaly status národních jazyků a musí se vyučovat na školách, kam docházejí domorodé děti.

Snaha o usmíření ze strany kabinetu vyvrcholila v roce 2016, když se Tchaj-pej domorodcům oficiálně omluvila. „Po 400 let každý režim, který přišel na Tchaj-wan, brutálně porušoval práva původního obyvatelstva ozbrojenou invazí a zabíráním půdy. Za to se jménem vlády domorodým národům omlouvám,“ uvedla prezidentka Cchaj Jing-wen.

Předloni pak Tchaj-pej zdvojnásobila nabídku odškodnění rodinám lidí zabitých během autoritářské éry na 390 tisíc dolarů (8,7 milionu korun).

Původní obyvatelé, které vláda uznala, tvoří 2,5 procenta z 23 milionů obyvatel ostrova. Tento počet by mohl narůst, neboť ústavní soud předloni rozhodl, že kmenům z planin nelze odpírat uznání a vláda jim musí umožnit zaregistrovat se jako domorodci. Podle odhadů by tak původní obyvatele mohli za pár let tvořit až pět procent populace.

Obrana proti územním ambicím Pekingu

Peking mezitím uznává tchajwanské domorodce pouze jako jednu z 56 čínských etnických skupin pod jednotným názvem „vysokohorský lid“ a zásadně neužívá spojení „původní obyvatelstvo“. „Podkopalo by to jeho tvrzení, že Tchaj-wan je odpadlickou provincií se stejnou rasovou a kulturní identitou jako má pevnina,“ míní Foreign Policy.

Přestože čínská komunistická strana ostrov nikdy neovládala, nadále ho prohlašuje za svůj a hrozí, že ke „sjednocení“ použije sílu.

„Tchajwanská společnost nyní považuje domorodé komunity za hráz proti územním ambicím Pekingu. Jak lépe demonstrovat mezinárodnímu společenství odlišnou identitu Tchaj-wanu než existencí původního obyvatelstva trvajícího tisíce let,“ řekl CNN profesor Tibusungu ´e Vajajana z Tchajwanské národní univerzity.

„Etničtí Chanové na Tchaj-wanu nyní kladou důraz na původní kultury a věnují jim stále větší pozornost,“ dodal.

Američtí zpravodajci se podle listu The Guardian domnívají, že Si dal čínské armádě pokyn, aby byla schopna provést invazi do roku 2027, ale neexistuje žádný jasný časový plán, kdy by k takovému kroku mohlo dojít. Předpovědi se pohybují od roku 2023 do roku 2049, kdy uplyne sto let od založení Čínské lidové republiky.

Ačkoli se tchajwanská vláda snaží život domorodých komunit zlepšovat, podle jejích zástupců i odborníků je skutečná rovnost ještě daleko. Své o tom ví osmačtyřicetiletá politička Kolas Jotakaová z kmene Amisů, která se v roce 2020 stala jako první domorodkyně prezidentskou mluvčí.

Když předloni kandidovala na starostku v okrese Chua-lien na východě země, někteří lidé jí řekli, že nebudou volit domorodce. „Myslím, že domorodé komunity mají stále své vlastní obavy a strach. Mnozí mají pocit, že v životě nemohou dosáhnout určitých věcí jen kvůli své identitě,“ míní.