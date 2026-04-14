Čínský obrat po schůzce s tchajwanskou šéfkou opozice? Uvolnění vztahů má háček

Po mnohaletém ochlazování vztahů mezi Čínou a Tchaj-wanem se může vydat k jejich částečnému zlepšení. Má to ovšem háček. Představitelé čínské komunistické strany utužování domlouvali v Pekingu s Čcheng Li-wunovou, která je šéfkou tchajwanské opoziční strany Kuomintang. Tchajwanská vláda, kterou Peking označuje za separatistickou, už předtím prohlásila, že opozice mandát k jednání s Čínou nemá.
Čínský prezident Si Ťin-pching a thaj-wanská opoziční lídryně Li-wunová při společném setkání. (10. dubna 2026)

O připravovaných krocích Číny informoval německý web Deutsche Welle poté, co se lídryně opozice na Tchaj-wanu Čcheng Li-wunová ze strany Kuomintang (KMT), která je stoupencem sbližování s Pekingem, minulý týden setkala s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle deníku The Guardian šlo o první takový kontakt za posledních deset let.

Sama tchajwanská politička návštěvu Číny označila za „mírovou misi“. Cesta do Pekingu přitom uskutečnila v době, kdy Peking neustále navyšuje vojenský tlak na samosprávný ostrov, který považuje za své území. Trnem v oku je pro čínského prezidenta zejména tchajwanská vládnoucí nacionalistická Demokratická pokroková strana (DPP), jež proti čínským mocenským snahám tvrdě vystupuje a Čínu otevřeně vnímá jako nepřítele.

Právě DPP prohlásila, že opozice mandát k jednání s Čínou nemá. V hlavním městě Tchaj-peji se navíc proti uskutečněné návštěvě sešli na protest lidé v ulicích, což dokládají i fotografie zveřejněné agenturou AP.

„Nesnažme se o nezávislost“

To však Li-wunové nezabránilo v tom, aby v Pekingu uvedla, že „vzdáním se snahy o nezávislost ze strany Tchaj-wanu lze zabránit válce.“ Podle ní by „Tchaj-wan už neměl být nadále ohniskem možného konfliktu; měl by se stát symbolem míru společně střeženého čínským lidem na obou stranách průlivu,“ cituje vyjádření Li-wunové The Guardian. Zejména prvním zmiňovaným stanoviskem šla Siovi dle expertů doslova na ruku.

Představitelé čínské komunistické strany následně oznámili řadu opatření, která by měla vést k posílení vztahů s Tchaj-wanem. Kdy – a jestli vůbec – na ně dojde, však není jasné.

Mezi nejpodstatnější má nicméně patřit obnovení a dokonce možné rozšíření vzájemných leteckých spojů a zmírnění omezení, která jsou nyní zavedena při cestování na Tchaj-wan. Čína dále údajně plánuje usnadnění dovozu vybraných zemědělských produktů z ostrova, jakými jsou například olihně, ryby nebo ananasy, jejichž prodej je v zemi momentálně zakázaný.

Za určitých podmínek by mělo být taktéž možné vysílat některé vybrané tchajwanské televizní pořady, které čínská komunistická strana zkontroluje a prohlásí za „nezávadné“.

Plánovaná uvolnění za nejasných okolností, navíc domluvená s opoziční představitelkou, nyní řada Tchajwanců spíše kritizuje, než vítá. Ostatně sama Li-wunová již dříve prohlásila, že se považuje za Číňanku, což je výrok, jenž je silně v rozporu s většinovým názorem tchajwanského lidu. Až dvě třetiny tamních obyvatel se totiž považují výlučně za tchajwanské občany a pevninskou Čínu vnímají jako hrozbu pro suverenitu země.

Vojenské manévry okolo ostrova eskalují od roku 2016, kdy se vlády ujala právě DPP. Čínská státní média také podle deníku The Guardian například vykreslují člena této strany a aktuálního tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea jako parazita opékaného nad hořícím Tchaj-wanem.

Zástupci Kuomintangu včetně Li-wunové si však myslí, že právě Laj je hlavní hrozbou, neboť jeho napjaté vztahy s Komunistickou stranou Číny ohrožují bezpečnost ostrova. I z tohoto důvodu nedávno opoziční Kuomintang zamítl v parlamentu vládou navrhovaný zvláštní obranný rozpočet ve výši 40 miliard dolarů.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

