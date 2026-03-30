Šéfka tchajwanské opozice zamíří do Číny, přeje si úzké vztahy s Pekingem

Národní strana (KMT) v pondělním prohlášení uvedla, že Čcheng je za pozvání vděčná a ráda ho přijímá. Zemi navštíví v dubnu. To bude o měsíc dříve, než se se Siem sejde americký prezident Donald Trump.
Zatímco Peking odmítá jednat s vládou tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, kterého má za separatistu, pravidelně však vítá vysoké představitele KMT. To kritizuje Lajova vládní Demokratická pokroková strana (DPP).
Tchajwanské politické strany se připravují na volby starostů a šéfů regionů na konci listopadu, které ukáží podporu před prezidentskými volbami plánovanými na začátek roku 2028.