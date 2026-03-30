Šéfka tchajwanské opozice zamíří do Číny, přeje si úzké vztahy s Pekingem

Čínský prezident Si Ťin-pching pozval šéfku tchajwanské největší opoziční strany Čcheng Li-wen na návštěvu Pekingu. Čcheng, která se loni v listopadu ujala vedení tchajwanské Národní strany si přeje úzké vztahy s Pekingem. Čína považuje demokratický Tchaj-wan za vzbouřenou provincii a v minulosti pohrozila, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou.
Šéfka tchajwanské největší opoziční strany Čcheng Li-wen (23. března 2026) | foto: I-Hwa Cheng / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Národní strana (KMT) v pondělním prohlášení uvedla, že Čcheng je za pozvání vděčná a ráda ho přijímá. Zemi navštíví v dubnu. To bude o měsíc dříve, než se se Siem sejde americký prezident Donald Trump.

Zatímco Peking odmítá jednat s vládou tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, kterého má za separatistu, pravidelně však vítá vysoké představitele KMT. To kritizuje Lajova vládní Demokratická pokroková strana (DPP).

Tchajwanské politické strany se připravují na volby starostů a šéfů regionů na konci listopadu, které ukáží podporu před prezidentskými volbami plánovanými na začátek roku 2028.

