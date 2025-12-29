Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu. Použije i ostrou municí, oznámila

  6:28
Vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu dnes oznámila Čína. Ostrov dlouhodobě považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže střelba ostrou municí. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
foto: Reuters

Do manévrů pojmenovaných jako Spravedlivá mise 2025 se zapojí armáda, námořnictvo, letectvo i raketové síly. V úterý pak u ostrova chystá Čína desetihodinové střelby ostrou municí.

Tchaj-pej čínské manévry kritizuje. „V reakci na ignorování mezinárodních norem čínskými úřady a využití vojenského zastrašování sousedních zemí, Tchaj-wan vyjadřuje své hluboké odsouzení,“ uvedla tchaj-wanská prezidentská kancelář.

Smyčka okolo Tchaj-wanu se stahuje. Čína zahájila vojenské cvičení poblíž ostrova

Rozsáhlé manévry podle Reuters následují po několikatýdenním napětí mezi Čínou a Japonskem. Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. listopadu totiž řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015.

Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády zdrcující porážku, pokud by zakročilo.

Největší cvičení na několik let. Čína ukončila velké manévry v okolí Tchaj-wanu

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

