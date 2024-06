Čína může Tchaj-wan získat i bez invaze. Stačí ho ekonomicky udusit

Úplnou nebo částečnou karanténu by Čína podle Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) mohla zahájit za použití taktiky šedé zóny, tedy akcí, které za válečné považovat nelze. Na ní by se podílela čínská pobřežní stráž, námořní milice a policejní a námořní bezpečnostní agentury, a to odříznutím ostrova od přístupu do jeho přístavů a zastavením dodávek energie.

Podle serveru CNN, který zprávu interpretuje, by tak čínská vojenská síla složená z námořní, letecké a pozemní Lidové osvobozenecké armády sehrála pouze podpůrnou roli.

CSIS upozorňuje, že čínská pobřežní stráž je vedena jako agentura vymáhající právo. V rámci karantény by tak mohla zastavovat a regulovat lodní dopravu kolem ostrova.

Karanténa mezinárodně nesplňuje podstatu válečného aktu. Je to „operace vedená orgány činnými v trestním řízení, jejímž cílem je kontrolovat námořní nebo leteckou dopravu v určité oblasti, zatímco blokáda má především vojenský charakter“, cituje CNN zprávu. Karanténa vedená čínskou pobřežní stráží by tak neznamenala vyhlášení války Tchaj-wanu.

Před tchajwanskými snahami směřujícími k nezávislosti i jejich podporou cizími státy Čína varovala už několikrát. Naposledy tak před měsícem na summitu o obraně v Singapuru učinil čínský ministr obrany Dong Jun, když všem těmto „snaživcům“ pohrozil „sebezničujícím koncem“.

Složitá pozice USA

Právě neexistence válečného stavu by dostala Spojené státy a země, které ostrov nárokovaný Čínou podporují, do složité situace.

USA Tchaj-wanu podle zákona o vztazích s ním musí poskytnout prostředky k obraně, připomíná CNN. Americký prezident Joe Biden dokonce několikrát nad rámec zákona prohlásil, že by se nezdráhal využít také vojáky, čímž Číně vyslal jasné varování, aby se do žádných vojenských akcí typu blokády nepouštěla.

V případě, že by však Biden zasáhl do operace, kterou by Čína vedla jen jako prosazování práva, mohlo by to být vnímáno jako zahájení vojenského nepřátelství.

Omezené akce by stačily

Zpráva uvádí početní stav čínské pobřežní stráže na 150 zaoceánských plavidel a 400 menších plavidel. Další stovky plavidel má Peking ve své agentuře pro námořní bezpečnost a námořní milici, což jsou rybářské lodě začleněné do čínských vojenských a donucovacích služeb. Tchajwanská pobřežní stráž, která má pouze 10 zaoceánských lodí a asi 160 menších, nemá dostatečné počty, aby mohla karanténní snahy zatlačit.

CSIS poznamenává, že i pouze omezená karanténní opatření Pekingu by k ekonomickému zadušení Tchaj-wanu dostačovala. „Prokázaná čínská ochota prohledat a zabavit pouze několik komerčních lodí by mohla mít nadmíru odstrašující dopad a odradit od podobných prohřešků,“ uvádí zpráva.

Prohledávání a zabavování ze strany Číny by pak mělo dopad i na leteckou dopravu, protože země kolem ostrova krouží vojenskými letadly i několikrát za den.

Karanténa by navíc podle zprávy ani nevyžadovala uzavření nebo omezení přístupu do Tchajwanského průlivu.

Nenápadná operace

Autoři zprávy uvádějí, že k tomu, aby byla situace ještě nenápadnější, nemusí Čína ani použít slovo „karanténa“, aby zahájila operaci s cílem izolovat Tchaj-wan.

Na základě tvrzení, že Tchaj-wan je čínským územím, by Peking mohl požadovat podání celních deklarací před tím, než budou moci lodě vplout na Tchaj-wan. V případě, že by je nedodržela, by donucovací mechanismy mohly mít na veškerou lodní dopravu ochromující účinek.

„Čínské donucovací orgány budou oprávněny vstupovat na paluby plavidel, provádět inspekce na místě, vyslýchat personál a přijímat další opatření proti lodím, které nedodržují předpisy,“ cituje CNN.

Tato myšlenka umožňuje Číně omezený rozsah operací. Například by se mohla zaměřit pouze na nejrušnější přístav ostrova Kao-siung, který je podle studie zodpovědný za 57 % námořního dovozu na Tchaj-wan a za většinu dovozu energie.

Pro i proti

Externí analytici, se kterými server CNN o zveřejněné zprávě hovořil, jsou toho názoru, že udržování karanténu by bylo pro Čínu velmi nákladné a časově náročné. Podle analytika Carla Schustera by se Tchaj-pej nevzdal za méně než 60 dní. Pro Peking by tak bylo nutné v úsilí vytrvat.

Londýnský stratég Alessio Patalano zase připomíná, že karanténa ostrova by měla hospodářské důsledky nejen na domácím, ale i na celosvětovém trhu, protože Tchaj-wan je významnou průmyslovou ekonomikou a výrobcem naprosté většiny nejmodernějších polovodičů na světě.

Další londýnský expert Sidharth Kaushal tvrdí, že karanténa by obyvatele spíš vedla k tomu, aby vlastní vládu podpořili, než proti ní povstali.

Patalano pak říká, že klíčem k čínské vizi „znovusjednocení“ je trpělivost. Válka podle něj není efektivní, protože stojí životy, ale i národní bohatství.