Čína rozšířila repliku Tchaj-peje, ukazují satelity. Cvičí likvidaci ostrovních lídrů

Autor: ,
  15:26
Čína rozšířila svou repliku tchajwanské metropole Tchaj-pej ve vojenské výcvikové základně Ču-ž’-che na severu země. Ukazují to nové satelitní fotografie. Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti Tchaj-wanu a zdokonaluje prostředky a schopnosti pro provedení překvapivého útoku, uvedlo tento týden tchajwanské ministerstvo obrany.
Tchaj-pej z výšky (13. listopadu 2024)

Tchaj-pej z výšky (13. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Čínští vojáci během cvičení v provincii Čchien-si-nan (8. listopadu 2024)
Záběry cvičení čínské armády v okolí Tchaj-wanu na obrazovkách před nákupním...
Příslušníci výsadkových jednotek Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) při...
Tchajwanští vojáci se účastní cvičení simulujícího zastavení postupu invazních...
47 fotografií

Ču-ž’-che je nyní třikrát větší než v roce 2020, uvádí analytici Japonského institutu pro národní základy (JINF). Rozlehlý komplex je navržen tak, aby napodoboval realistické podmínky bojiště v nejrůznějších terénech.

Podle analytiků má replika Tchaj-peje, jejíž středobodem je maketa budovy tamní prezidentské kanceláře, posílit výcvik pro potenciální „dekapitační operaci“ zaměřenou na tchajwanské vedení.

Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Čína považuje za součást svého území, čelí v posledních pěti letech zvýšenému vojenskému tlaku ze strany Pekingu. Čína mimo jiné od roku 2022 uspořádala nejméně sedm velkých vojenských cvičení kolem ostrova.

Kromě budovy prezidentské kanceláře, kterou Čína dokončila už v roce 2015, nyní areál Ču-ž’-che zahrnuje také repliku nejvyššího soudního orgánu Tchaj-wanu, uvedl JINF.

Na satelitních snímcích je vidět také budova s červenou střechou, jež se podle analytiků podobá budově v sídle velitelství národní obranné rezervy Tchaj-wanu, agentury pověřené mobilizací vojenských rezerv.

„Obrněná vozidla byla pozorována při odstraňování překážek nastražených fiktivními obrannými silami před postupem směrem k replikám prezidentského paláce a ministerstva zahraničí v simulaci, která byla zjevně zaměřena na neutralizaci vedení ostrova,“ uvedl JINF.

Ču-ž’-che je nyní s rozlohou více než tisíc kilometrů čtverečních největší základnou v Číně. Nachází se v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.

Čína vylepšuje prostředky pro možný útok

Tchaj-wan v pátek oznámil, že tváří v tvář vojenské hrozbě ze strany Číny urychlí budování systému protivzdušné obrany s názvem T-Dome.

Prezident Laj Čching-te také slíbil zvýšit výdaje na obranu na více než tři procenta hrubého domácího produktu, do roku 2030 by měly dosáhnout pěti procent HDP.

Čína pokračuje v manévrech kolem Tchaj-wanu. Cvičí totální blokádu ostrova

Tchajwanské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že Čína využívá umělé inteligence k oslabení kybernetické bezpečnosti Tchaj-wanu a k vyhledávání slabých míst v kritické infrastruktuře. Peking také používá „hybridní prostředky“, aby oslabil důvěru obyvatel ostrovního státu vůči vládě a snížil podporu lidí pro výdaje na obranu.

Zároveň zintenzivňuje nebojové operace, jako jsou hlídky pobřežní stráže, jejichž cílem je vyvinout tlak na Tchaj-wan. V posledních letech mimo jiné hojně využívá civilní nákladní lodě pro vojenské transporty a pokračuje ve vývoji specializovaného vybavení pro vyloďovací operace.

Rusko má Číně pomoct s invazí na Tchaj-wan, naznačují dokumenty

„Prostřednictvím konvenčních i nekonvenčních vojenských akcí se (Čína) snaží otestovat své schopnosti zaútočit na Tchaj-wan a čelit zahraničním silám,“ uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany.

Upozornilo, že Číňané by se mohli pokusit náhle přejít ze cvičení do aktivního bojového režimu, aby zaskočili Tchaj-wan a jeho podporovatele, což by představovalo významnou hrozbu pro mír a bezpečnost v regionu.

Čína si dokáže podmanit Tchaj-wan i bez invaze. Noční můrou ostrova je Trump

„Čína využívá profesionální kybernetickou armádu, aby manipulovala s účty na sociálních sítích a zaplavovala je dezinformacemi s cílem zasít rozkol do tchajwanské společnosti a oslabit důvěru obyvatel ve vládu,“ uvedla tchajwanská obrana.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v pátek kritizoval prodej zbraní Tchaj-wanu ze strany USA a vojenské vazby mezi Washingtonem a Tchaj-pejí. Spojené státy sice Tchaj-wan jako stát neuznávají, ale dodávají jeho vládě vojenské vybavení pro obranu a odmítají jakékoli použití vojenské síly ze strany Číny.

Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a volby. Peking ovšem považuje ostrovní stát za vzbouřeneckou provincii jeho prezidenta Laj Čching-teho za separatistu. Laj odmítá čínské nároky na Tchaj-wan a tvrdí, že o budoucnosti ostrova mohou rozhodovat pouze jeho obyvatelé. Tchajwanská vláda zahájila program modernizace armády a zavázala se, že do roku 2030 vynaloží na obranu pět procent HDP.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Játra ze Slovenska vezl do IKEM policejní vrtulník, orgán hned transplantovali

Každá sekunda hraje roli při převozu životně důležitých orgánů, na něž čekají vážně nemocní pacienti. S jedním takovým rychlým transportem pomohli ve čtvrtek při mezinárodní česko-slovenské...

10. října 2025  15:32

Důchod není konec života. Nový spolek se zaměří na osobní rozvoj seniorů

Představte si, že se celý den s nikým nepromluvíte, že vaše role skončila, a s ní i kus vaší identity. Těmito slovy se představuje nový neziskový spolek Blízkost. Ten chce pomáhat seniorům vypořádat...

10. října 2025  15:28

Čína rozšířila repliku Tchaj-peje, ukazují satelity. Cvičí likvidaci ostrovních lídrů

Čína rozšířila svou repliku tchajwanské metropole Tchaj-pej ve vojenské výcvikové základně Ču-ž’-che na severu země. Ukazují to nové satelitní fotografie. Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti...

10. října 2025  15:26

Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU

Širší vedení lidovců hodnotí výsledky sněmovních voleb. KDU-ČSL, která v nich kandidovala za koalici SPOLU, má nyní ve Sněmovně šestnáct poslanců, o sedm méně, než v minulém volebním období. Lidovci...

10. října 2025  14:05,  aktualizováno  15:25

Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů

Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v přípravě, premiéra v kinech je naplánovaná na 23. července 2027, jak oznámila ve čtvrtek společnost...

10. října 2025  15:15

Nobelovu cenu míru dostala venezuelská opozičnice Machadová. Trump se nedočkal

Norský Nobelův výbor v pátek v 11:00 SELČ oznámil jméno letošního nositele Nobelovy ceny za mír. Stala se jím venezuelská opozičnice María Corina Machadová. Komise ocenila její neúnavný boj za...

10. října 2025  10:10,  aktualizováno  15:05

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

10. října 2025  15:04

„Takhle zbrojil Hitler.“ Prezidentkou Irska může být zavilá kritička NATO a Izraele

Vystudovaná právnička, klinická psycholožka, zkušená politička, ale také hlasitá kritička NATO a Izraele. Průzkumům před irskými prezidentskými volbami vládne Catherine Connollyová. Jaké názory a...

10. října 2025  15:03

Žádná dohoda o přepuštění mandátu nebyla, odmítá spekulace náhradní poslanec Šmída

Kolotoč emocí nejspíš zažil v uplynulých dnech lídr kandidátky Pirátů v Olomouckém kraji Martin Šmída. Přestože si v zákulisí vysloužil uznání za to, že předvolební kampaň „odmakal“ jako málokdo jiný...

10. října 2025  14:41

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Pobaltí se připravuje na ruskou invazi. Plánuje evakuace stovek tisíc lidí

Tři pobaltské státy, znepokojené obrovskými vojenskými výdaji Ruska od invaze na Ukrajinu v roce 2022, vypracovávají nouzové plány, aby se vypořádaly s možností, že se statisíce lidí vydají na útěk,...

10. října 2025  14:02

Mezi našimi horami vznikly ty nejlepší melodie. Nikdo na ně nemůže, zjistil Čechomor

Premium

Čechomor v roce 2026 oslaví 25. výročí vydání alba Proměny, na němž se pod taktovkou démonického Jaze Colemana z americké kapely Killing Joke spojila s Českou filharmonií. Ve své době velmi úspěšné...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.