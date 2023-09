Čínské megaměsto čeká supertajfun, má patřit mezi pět nejsilnějších od roku 1949

Podle čínského meteorologického centra udeří tajfun Saola, který doprovází vichr dosahující v poryvech rychlosti přes 200 kilometrů za hodinu, na čínskou pevninu pravděpodobně v Kuang-tungu v pátek odpoledne až pozdě večer místního času (dopoledne či odpoledne SELČ).

Čína ve čtvrtek vyhlásila kvůli blížícímu se supertajfunu nejvyšší stupeň varování. Úřady v Šen-čenu v pátek vyzvaly obyvatele, aby zůstali doma. Už od čtvrtka pozastavily vyučování ve školách. K podobnému kroku přistoupilo město Kanton. V Hongkongu se ve čtvrtek tvořily dlouhé fronty v supermarketech a lidé se před bouří snažili zásobit, popsal Reuters.

Letecká společnost Cathay Pacific oznámila zrušení všech letů do Hongkongu a z něj od pátečních 14:00 hodin místního času do sobotních 10:00 hodin (od pátečních 8:00 SELČ do sobotních 4:00 SELČ). Další zpoždění a zrušení letů může být nutné v závislosti na trase tajfunu v sobotu ráno, sdělila firma.

V severozápadním Pacifiku a v Jihočínském moři se vytvořily tři tropické cyklóny, přičemž Saola a Haikui už byly označeny za tajfuny, píše Reuters. Třetí - nazvaná Kirogi, je nejvzdálenější od pevniny a meteorologové ji zatím klasifikují jako tropickou bouři. Haikui míří k Tchaj-wanu a podle tamních úřadů by měl dorazit k ostrovu v neděli.