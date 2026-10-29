Čínské komunisty zasáhla vlna čistek. Ve vládní straně končí desítky funkcionářů

Plenární zasedání formálně potvrdilo vyloučení 33 funkcionářů ze strany. Jsou mezi nimi i bývalí členové politbyra Ma Sing-žuej a Čang Jou-sia, bývalý vysoký diplomat Liou Ťien-čchao a bývalý ministr průmyslu Ťin Čuang-lung.
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Během zasedání za zavřenými dveřmi nejvyšší představitelé komunistické strany projednali a přijali usnesení, kterými se strana bude řídit v nadcházejících letech. Zasedání se konalo zhruba rok předtím, než se podle všeobecného očekávání prezident Si Ťin-pching ujme svého čtvrtého pětiletého funkčního období v čele strany.
Jednalo se o páté plenární zasedání strany od roku 2022, kdy bylo vytvořeno její současné vedení. Jeho účastníci mimo jiné stanovili na druhou polovinu roku 2027 termín konání 21. sjezdu strany v Pekingu. Tím fakticky zahájili pečlivě naplánovaný souboj o nejvyšší vedoucí funkce, který se v Číně koná dvakrát za desetiletí.
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Zasedání Ústředního výboru strany, největšího z nejvyšších rozhodovacích orgánů, mělo nejvyšší míru neúčasti v období po Mao Ce-tungovi. To podle agentury Reuters podtrhuje rozsah protikorupční kampaně prezidenta Si Ťin-pchinga a širší politické otřesy.
Setkání se tento týden zúčastnilo celkem 279 řádných a náhradních členů vedoucího orgánu, kdežto v roce 2022 jich původně bylo jmenováno 376. To znamená, že více než čtvrtina původního složení chyběla, přičemž u mnoha z nich to bylo v důsledku čistek.