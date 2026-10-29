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Čínské komunisty zasáhla vlna čistek. Ve vládní straně končí desítky funkcionářů

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  15:20
Čínský prezident Si Ťin-pching na plenárním zasedání vládní komunistické strany...

Čínský prezident Si Ťin-pching na plenárním zasedání vládní komunistické strany (29. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Čínský prezident Si Ťin-pching (29. října 2026)
Plenární zasedání čínské komunistické strany (29. října 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho manželka Pcheng Li-jüan mávají při...
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Čínská komunistická strana tento týden během čtyřdenního plenárního zasedání zaměřeného na zpřísnění vnitřní disciplíny potvrdila vlnu vyhazovů vysokých funkcionářů. Nečekaně také povýšila generála Čang Šeng-minga do elitního politbyra.

Plenární zasedání formálně potvrdilo vyloučení 33 funkcionářů ze strany. Jsou mezi nimi i bývalí členové politbyra Ma Sing-žuej a Čang Jou-sia, bývalý vysoký diplomat Liou Ťien-čchao a bývalý ministr průmyslu Ťin Čuang-lung.

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Během zasedání za zavřenými dveřmi nejvyšší představitelé komunistické strany projednali a přijali usnesení, kterými se strana bude řídit v nadcházejících letech. Zasedání se konalo zhruba rok předtím, než se podle všeobecného očekávání prezident Si Ťin-pching ujme svého čtvrtého pětiletého funkčního období v čele strany.

Jednalo se o páté plenární zasedání strany od roku 2022, kdy bylo vytvořeno její současné vedení. Jeho účastníci mimo jiné stanovili na druhou polovinu roku 2027 termín konání 21. sjezdu strany v Pekingu. Tím fakticky zahájili pečlivě naplánovaný souboj o nejvyšší vedoucí funkce, který se v Číně koná dvakrát za desetiletí.

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Zasedání Ústředního výboru strany, největšího z nejvyšších rozhodovacích orgánů, mělo nejvyšší míru neúčasti v období po Mao Ce-tungovi. To podle agentury Reuters podtrhuje rozsah protikorupční kampaně prezidenta Si Ťin-pchinga a širší politické otřesy.

Setkání se tento týden zúčastnilo celkem 279 řádných a náhradních členů vedoucího orgánu, kdežto v roce 2022 jich původně bylo jmenováno 376. To znamená, že více než čtvrtina původního složení chyběla, přičemž u mnoha z nich to bylo v důsledku čistek.

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