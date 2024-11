Slovo vložky ani neuměl říct. Číňanky si utahují z mužů, ti mluví o čarodějnicích

„Jak mohou muži vypadat tak průměrně, a přesto mít takové sebevědomí?“ říká čínská komička Jang Li v jednom ze svých stand upů, v němž mluví o nástrahách randění. Z jejího povzdechu se brzy stal „virál“. Dcera chovatelů prasat z provincie Che-pej do té doby pracovala jako grafická designérka, právě vystoupení na téma vztahů v moderní době z ní však udělalo hvězdu.

Alespoň mezi fanoušky čínské stand up comedy a mezi ženami, kterým mluvila z duše. Byla také jednou z prvních žen, které se do stále převážně mužského – i u nás, natož v Číně – oboru pustila. V totalitním režimu jsou samozřejmě témata, kterým se komici věnovat nemohou. Třeba politika nebo armáda. Netoleruje se ani „přehnaná“ míra feminismu, který vládnoucí strana považuje za „genderový antagonismus“.

A ten také zmiňují muži, kteří si na vtipy Jang Li stěžují. „K tématům, kterým je třeba se vyhnout, nyní přidejte: Křehké mužské ego,“ píše americký list The New York Times. Právě komedie je podle něj prostředkem, jak se Číňanky mohou vysmívat stále zakořeněné nerovnosti pohlaví. Jiné ženy vtipkují o mužích, kteří bez uzardění komentují jejich váhu, či o rodičích, kteří dodnes upřednostňují syny před dcerami.

Stand uperka Cai Cai zase baví divačky historkou o kurýrovi, který jí měl dovézt menstruační vložky, ale nedokázal ta slova ani vyslovit. „Co mám skrývat? To mě snad zavřou za to, že si kupuju vložky?“ ptala se. Závažná témata jako domácí násilí nebo sexuální obtěžování jsou však i pro tyto ženy na pódiu tabu. Čínští muži však i běžné žerty snášejí jen těžce.

Na sítích o Jang Li psali tak dlouho, že je čarodějnice, která nenávidí muže, až jí velká čínská firma JD.com zrušila smlouvu o spolupráci. Naštvaní diskutující o komičce psali jako o „extrémní feministce“, a to hlavně s odkazem na vtip o mužích s průměrným vzezřením.

Online platformu chtěli bojkotovat a sekci pro stížnosti v JD.com zaplavili maily s tvrzením, že firma nerespektuje muže. Společnost se omluvila, už vyrobenou reklamu stáhla a nedlouho poté smazala příspěvky na sítích, ve kterých vystupovaly jiné dvě komičky.

Prosazovat práva žen je podle NYT v Číně čím dál ožehavější a nejnověji se to odráží i na scéně stand up komiků. Nejen Jang Li, ale i další komičky, které se do této branže dostaly po ní, už si zvykly mluvit otevřeně a s humorem o tom, co jim vadí. Zmiňují nejen problémy při hledání partnera, ale třeba i to, jak se někteří muži zdráhají mluvit o menstruaci.

Komička popisuje, že na sítích v reakci dostala výhrůžky smrtí, a muži nadávají i dalším ženským hvězdám stand upu. A už před třemi lety firmy Intel a Mercedes-Benz stáhly nebo omezily reklamy s Jang Li poté, co se proti ní strhla vlna nenávisti na internetu.

O nerovnostech ve společnosti se dnes sice v Číně debatuje mnohem intenzivněji než dřív, stejnou měrou však zároveň sílí hlasy, které to chtějí zarazit. „Čím méně rozdělujících symbolů, tím lépe,“ napsal o dvaatřicetileté hvězdě stand upu nacionalistický portál guancha.cn. Odpůrci ženské emancipace cítí oporu v čínské vládě. Ta se totiž i vzhledem ke klesající porodnosti snaží ženy dotlačit zpátky k jejich „tradiční roli“.

„Kupní síla a sebevědomí žen jsou stále větší. Oslovit tuto skupinu je velmi prosté obchodní rozhodnutí,“ říká manažerka internetové společnosti z Šen-čenu Čche-en Čchin. „Ale muži to nezvládají,“ podotýká. Poté, co na internetu podpořila nenáviděnou komičku, její bývalý spolužák jí prý řekl, že je hloupá.

Sama Jang Li se už před aférou s JD.com nechala slyšet, že se chce zaměřit na menší pódia namísto show v televizi. Ostatní komičky však vybízí, aby se nenechaly odradit a neposlouchaly výzvy, že mají mluvit o něčem jiném než genderu. „V budoucnu budeme mluvit jen o tomhle! A pokud vás to opravdu uráží, běžte se dívat na něco jiného,“ vzkazuje kritikům.