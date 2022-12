Čínské vojenské letadlo ohrozilo americký letoun, tvrdí Washington. Peking mlčí

Incident se odehrál 21. prosince a z čínské strany do něj byla zapojena stíhačka J-11. „Očekáváme, že všechny země v regionu Indického a Tichého oceánu budou používat mezinárodní letecký prostor bezpečně a v souladu s mezinárodním právem,“ cituje agentura Reuters z prohlášení amerického letectva.

Spojené státy o incidentu informovaly čínskou vládu. Peking má rozsáhlé nároky v Jihočínském moři, které nejsou v souladu s vymezením ekonomických námořních zón dalších pobřežních států. V minulosti Čína Spojeným státům vzkázala, že vysílat armádní lodě a letadla do oblasti není dobré pro mír. Přiblížení čínské stíhačky k americkému průzkumnému letadlu Peking zatím nekomentoval.

Do blízkého kontaktu s čínskými bojovými letadly se v regionu v poslední době nedostávají jen Američané. Například o víkendu vniklo za 24 hodin přes 70 čínských vojenských letounů a dronů do tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany (ADIZ). Bylo to dosud nejrozsáhlejší hlášené proniknutí čínských strojů do zóny, napsala tchajwanská agentura CNA. Spojené státy to označily za provokativní a destabilizační.

Washington tvrdí, že se čínské letectvo i námořnictvo v okolí Tchaj-wanu a v dalších oblastech chovají čím dál agresivněji. Americký ministr obrany Lloyd Austin vyzval Čínu ke zlepšení krizové komunikace, která by měla předejít neúmyslným incidentům.