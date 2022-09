Čína ztrácí autoritu a musí reagovat, říká ke spekulacím o převratu sinoložka

Je pravděpodobné, že by čínská Komunistická strana udělala puč na prezidenta?

Pokud by došlo k puči, tak na „generálního tajemníka strany“, prezident je spíš jen ozdoba a reprezentace navenek. Problémem, že Si ve své funkci skončí, se zabývá spousta mezinárodních expertů a všichni říkají, že Si Ťin-pching má tak silné pozice, že je krajně nepravděpodobné, aby na blížícím se sjezdu nezískal svoji funkci na doživotí. Zároveň když sledujete, co se dělo v Číně v posledním roce, tak se tam odehrává jeden malér za druhým. Počínaje brutálními antikovidovými lockdowny, přes necitlivé zásahy do ekonomiky až po kolaps trhu s realitami, říkáte si, jak tohle může generální tajemník přežít.

Jak sleduji počet obětí antikorupční kampaně a drakonické tresty, vždy mě napadá, že se strana musí jednou vzbouřit, protože nikdo neví, jestli to nedopadne i na něj.