Čína zamítla turné českému hudebnímu souboru. Vadí slovo Praha v názvu

Důvodem může být dřívější prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) o změně takzvané sesterské smlouvy. Z ní chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu. Čínské úřady už dříve odložily turné orchestru PKF - Prague Philharmonia, Pražákova kvarteta a Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Zamítnutí čínského turné potvrdil klavírista souboru Guarneri Trio Prague Ivan Klánský, který je zároveň děkanem Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění (HAMU). „Dozvěděli jsme se to z mailové korespondence s naším agentem, který nám to turné připravoval. Napsal nám, že jak jistě víme, je v Číně problém s jménem Praha, a že tudíž nám to turné bylo zamítnuto,“ řekl Klánský ČT.

Soubor Guarneri Trio Prague vznikl v roce 1986. Trio tvoří houslista Čeněk Pavlík, violoncellista Marek Jerie a klavírista Ivan Klánský.

Kvůli zákazu čínských úřadů na turné do Číny nepojede ani přední český smyčcový soubor Pražákovo kvarteto. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už vystupoval, plánované koncerty čínský partner zrušil s odkazem na tamní úřady. Člen kvarteta Josef Klusoň si to vysvětluje tím, že čínským komunistům vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a k Tibetu.

Do Číny, kde měl vystupovat během letošního října, neodjede ani Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Čínská strana nedala české agentuře, která měla celou akci organizovat, příslušná povolení.

Odloženo na neurčito bylo z čínské strany bylo turné PKF - Prague Philharmonia. Podle vedení souboru je důvodem prohlášení pražského primátora Hřiba (Piráti) o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.