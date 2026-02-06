Konzumuje tajně natáčené soulože, sám se stal obětí. Čínou se šíří zvrhlý fenomén

Autor:
  19:04
V Číně se souložící páry na hotelových pokojích stávají nevědomky obětí zvráceného fenoménu – někdo si je tajně natáčí. Takzvané „spy-cam“ porno se úspěšně šíří, a to i přesto, že je v Číně produkce i distribuce pornografie zakázána. Záběry se poté objevují na sociálních sítích. Lidé si za ně i platí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Své o tom ví Eric z Hongkongu, když si procházel profilové účty na sociálních sítí, kde sám běžně vyhledává pornografická videa. Zaujal ho především snímek, který mu připadal podezřele povědomý. Po několika vteřinách přišlo zděšení. Došlo mu totiž, že pár, který sledoval, jak souloží na hotelovém pokoji, je ve skutečnosti on se svou přítelkyní.

Takzvané „spy-cam“ porno, které, jak uvádí BBC, existuje v Číně již desetiletí, v posledních několika letech narušilo soukromí již milionům lidí.

Páry, které se ubytovávají na hotelových pokojích, často netuší, že jsou tajně nahrávány skrytou kamerou, která může být menší než ořezávátko na tužky. Záběry, na kterých souloží, jsou poté umisťovány na sociální sítě, kde k nim mají přístup miliony slídilů.

Porno v mozku: páchá škody, ničí kognitivní kondici

Čínská vláda během loňského dubna vydala řadu nových zákonů, které mají za cíl s epidemií spy-cam pornografie bojovat. Po majitelích hotelů například nově požadují, aby běžně kontrolovali pokoje kvůli skrytým kamerám.

Situace se v čínském internetovém prostředí však nezlepšuje a zejména ženy ze strachu často zakládají komunity na sociálních sítích, kde si radí a vyměnují tipy, jak se této hrozby vyvarovat. Některé páry se uchýlily k ještě opatrnějším praktikám a na hotelových pokojích si například skládají stany.

Místa, kde tato videa končí

Veřejnoprávní stanice BBC odhalila kanály na Telegramu, kde se tajně natáčená videa nejvíce šíří – a to i přesto, že je tato sociální síť společně s produkcí a distribucí pornografie v Číně oficiálně zakázaná.

Na jednom kanále bylo odhaleno bezmála 10 tisíc uživatelů, kteří za cenu paušálního poplatku měli přístup k více než šesti tisícům nelegálních a tajně natočených videí.

Porno a Česko. Jsme téměř unijním extrémem, ukázala data

Pod každým příspěvkem následně vznikají diskuze, v nichž uživatelé hodnotí „výkon“ nevědomky natáčeného páru. Oslavují, když začne mít sex, a nadávají, když se zhasnou světla. Ženy nálepkují a označují nejrůznějšími nadávkami, jako „dě*ky“, „k*rvy“ či dalšími hanlivými a ponižujícími výrazy.

Osobní zkušenost

V jednom takovém videu se našel i Eric, který si tři týdny před svým zjištěním objednal se svou přítelkyní hotelový pokoj v Šen-čenu na jihu Číny. V pozdějším rozhovoru s BBC přiznal, že sám skrytě natáčené porno konzumuje. Tentokrát se produktem stal on sám.

Tři procenta mužů místo práce sledují na home office porno, říká sexuolog

„Zaujalo mě to, že lidé nevědí, že jsou natáčeni,“ říká Erik, kterému je přes třicet. „Myslím si, že tradiční porno působí velmi uměle, velmi falešně.“

Když své zjištění sdělil partnerce, nechtěla tomu uvěřit a myslela si, že žertuje. Přesvědčilo ji až video, které bylo sestříháno do hodinové montáže a nahráno na Telegram.

K jejímu zděšení přispěl i fakt, že se za měsíční předplatné v hodnotě 450 jüanů (1 330 korun) mohli k intimním záběrům dostat i její kolegové a rodina.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Arcibiskup Nuzík požehnal novým vínům. Při bohoslužbách se promění v krev Kristovu

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík požehnal novým vínům, která budou sloužit při...

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík v pátek požehnal novým vínům, která budou sloužit při bohoslužbách v Čechách, na Moravě i na Slovensku. V Česku jsou přitom jen čtyři vinařství, která mohou mešní...

6. února 2026  18:35

USA udeřily novými sankcemi na Írán. A vyzvaly své občany, aby zemi opustili

Íránská a americká vlajka

Spojené státy v pátek vyzvaly své občany v Íránu, aby raději co nejdříve opustili zemi kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci. Výzvu zveřejnilo na webu americké velvyslanectví v Teheránu s tím, že...

6. února 2026  16:57,  aktualizováno  18:20

Meloniová mluvila s Vancem o hodnotách. V Miláně se zatím demonstrovalo proti ICE

Americký viceprezident J. D. Vance se během své návštěvy zimních olympijských...

Italská premiérka Giorgia Meloniová a americký viceprezident J. D. Vance při setkání před zahájením olympijských her v severní Itálii mluvili o společných hodnotách. V Miláně, kde se v pátek koná...

6. února 2026  16:45,  aktualizováno  18:20

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Poté ho stáhl, šlo prý o omyl

Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice

Americký prezident Donald Trump sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně sekundový klip vygenerovaný umělou...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  18:18

Další dějství kauzy „vydíracích“ esemesek od Macinky: Pavel zamíří na policii

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Prezident Petr Pavel nadále zastává názor, že SMS, které mu zaslal ministr zahraničí Petr Macinka, nesly znaky vydírání. Kvůli tomu je hlava státu předala k vyšetření policii, ke které půjde příští...

6. února 2026  18:03

Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

Giovanni Ferrero, generální ředitel a prezident skupiny Ferrero Confectionery...

Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno...

6. února 2026

Zranitelná Evropa. Válečná simulace ukázala rychlé zisky Ruska v Litvě

Premium
Německo zahájilo rozmisťování svých vojáků v Litvě, kde vznikne vojenská...

Pokud by začala válka Ruska se Západem, ruské jednotky by kvůli neochotě Německa, Polska a USA bojovat rychle získaly kontrolu nad částí Litvy a ustanovily by pozemní koridor mezi Běloruskem...

6. února 2026

Žena v bytě zanedbávala 45 koček. Inspektorku při kontrole kopla do hlavy

Žena v Brně chovala v bytě 45 koček ve spatných podmínkách. (6. února 2026)

Inspektorky krajské veterinární správy (KVS) pro Jihomoravský kraj odhalily množírnu koček v městském bytě v brněnské části Vinohrady. Při kontrole zjistily, že 45 koček žije ve zcela nevhodných...

6. února 2026  17:34

„Je to moje vina.“ Norská princezna se omluvila za přátelství s Epsteinem

Mnohé oslovovala naopak svou civilností, bezprostředností.

Norská korunní princezna Mette-Marit v pátek vyjádřila hlubokou lítost nad tím, do jaké situace uvrhla královskou rodinu tím, že udržovala přátelství se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a...

6. února 2026  17:33

Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí, pachatelé jsou na útěku

Útok granátem v salónu v Grenoblu zranil nejméně šest lidí

Výbuch granátu, který v pátek neznámí útočníci hodili do kosmetického salonu v Grenoblu, lehce zranil nejméně šest lidí včetně dítěte. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na policejní zdroje....

6. února 2026  16:31,  aktualizováno  17:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby...

6. února 2026  17:19

OBRAZEM: Nerušit! Tady spí netopýři. Jejich sčítači stráví v jeskyních celé dny

Jeskyně v Moravském krasu

Jeskyně Moravského krasu slouží jako zimoviště zhruba 10 tisícům netopýrů. V lednu a únoru je odborníci a vědci počítají a sledují změny oproti předchozím rokům. Na konci prvního únorového týdne se...

6. února 2026  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.