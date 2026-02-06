Konzumuje tajně natáčené soulože, sám se stal obětí. Čínou se šíří zvrhlý fenomén

Své o tom ví Eric z Hongkongu, když si procházel profilové účty na sociálních sítí, kde sám běžně vyhledává pornografická videa. Zaujal ho především snímek, který mu připadal podezřele povědomý. Po několika vteřinách přišlo zděšení. Došlo mu totiž, že pár, který sledoval, jak souloží na hotelovém pokoji, je ve skutečnosti on se svou přítelkyní.
Takzvané „spy-cam“ porno, které, jak uvádí BBC, existuje v Číně již desetiletí, v posledních několika letech narušilo soukromí již milionům lidí.
Páry, které se ubytovávají na hotelových pokojích, často netuší, že jsou tajně nahrávány skrytou kamerou, která může být menší než ořezávátko na tužky. Záběry, na kterých souloží, jsou poté umisťovány na sociální sítě, kde k nim mají přístup miliony slídilů.
Čínská vláda během loňského dubna vydala řadu nových zákonů, které mají za cíl s epidemií spy-cam pornografie bojovat. Po majitelích hotelů například nově požadují, aby běžně kontrolovali pokoje kvůli skrytým kamerám.
Situace se v čínském internetovém prostředí však nezlepšuje a zejména ženy ze strachu často zakládají komunity na sociálních sítích, kde si radí a vyměnují tipy, jak se této hrozby vyvarovat. Některé páry se uchýlily k ještě opatrnějším praktikám a na hotelových pokojích si například skládají stany.
Místa, kde tato videa končí
Veřejnoprávní stanice BBC odhalila kanály na Telegramu, kde se tajně natáčená videa nejvíce šíří – a to i přesto, že je tato sociální síť společně s produkcí a distribucí pornografie v Číně oficiálně zakázaná.
Na jednom kanále bylo odhaleno bezmála 10 tisíc uživatelů, kteří za cenu paušálního poplatku měli přístup k více než šesti tisícům nelegálních a tajně natočených videí.
Pod každým příspěvkem následně vznikají diskuze, v nichž uživatelé hodnotí „výkon“ nevědomky natáčeného páru. Oslavují, když začne mít sex, a nadávají, když se zhasnou světla. Ženy nálepkují a označují nejrůznějšími nadávkami, jako „dě*ky“, „k*rvy“ či dalšími hanlivými a ponižujícími výrazy.
Osobní zkušenost
V jednom takovém videu se našel i Eric, který si tři týdny před svým zjištěním objednal se svou přítelkyní hotelový pokoj v Šen-čenu na jihu Číny. V pozdějším rozhovoru s BBC přiznal, že sám skrytě natáčené porno konzumuje. Tentokrát se produktem stal on sám.
„Zaujalo mě to, že lidé nevědí, že jsou natáčeni,“ říká Erik, kterému je přes třicet. „Myslím si, že tradiční porno působí velmi uměle, velmi falešně.“
Když své zjištění sdělil partnerce, nechtěla tomu uvěřit a myslela si, že žertuje. Přesvědčilo ji až video, které bylo sestříháno do hodinové montáže a nahráno na Telegram.
K jejímu zděšení přispěl i fakt, že se za měsíční předplatné v hodnotě 450 jüanů (1 330 korun) mohli k intimním záběrům dostat i její kolegové a rodina.