Čína pomocí aplikace vykrádá turistům z mobilů data. Má pak o nich přehled

Vyšetřování listů The Guardian, The New York Times a Süddeutsche Zeitung ale odhalilo, že se Čína zaměřuje také na turisty přicházející ze sousedního Kyrgyzstánu. Pohraniční stráž jim totiž odebere telefony, do kterých tajně nainstaluje aplikaci stahující emaily, kontakty a další cenné informace.



Turisté vypověděli, že jim úřady předem nesdělily, co bude software v jejich telefonu hledat, nebo jestli bude získané informace ze zařízení stahovat. Vyšetřování prokázalo, že čínští pohraničníci zcela běžně kontrolují telefony turistů na hraničním přechodu Irkeštam.

Podle Edina Omanoviče z lidskoprávní organizace Privacy International jsou nová zjištění alarmující, protože v Číně můžete podle něj skončit kvůli nevhodnému novinovému článku nebo aplikaci v telefonu v zadržovacím táboře.

„Moderní extrakční systémy vytvářejí podrobný, ale chybný obraz života lidí. Aplikace, platformy a zařízení generují obrovské množství dat, o kterých lidé pravděpodobně ani neví, nebo si myslí, že je smazali. Stále je však možné je najít v jejich zařízení,“ popisuje Omanovič.

Aplikace hledá problematický obsah

Podle Omanoviče je dohled v Sin-ťiangu ze strany úřadů nezákonný, všudypřítomný a drakonický. Čína se zatím k odhalením oficiálně nevyjádřila.



Aplikaci podle The Guardianu navrhla čínská společnost a má za úkol prohledávat telefony se softwarem Android, ve kterých se snaží objevit obsah považovaný státními orgány za problematický. To zahrnuje například množství termínů spojených s islámem, návody k obsluze zbraní, různá literární díla, texty od od dalajlámy nebo japonskou metalovou hudbu.

Podle oficiálních údajů navštíví region Sin-ťiang ročně přibližně 100 milionů lidí, mezi kterými jsou domácí i zahraniční turisté.

Přechod Irkeštam je nejzápadnějším hraničním přechodem Číny. Všichni cestující musí při jeho přechodu odemknout své telefony a společně s dalšími elektronickými zařízeními je předat strážcům, kteří je odnesou do oddělené místnosti a majitelům je vrátí až později.

VIDEO: Velký bratr se dívá. Čínská vláda nakupuje chytré sledovací kamery Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zatímco telefony iPhone kontroloři zapojí do čtečky, která je zevrubně prohledá, do telefonů se softwarem Android nainstalují aplikaci, která udělá to samé. Přestože ve většině případů pohraničníci aplikaci z telefonu odstraňují ještě před jeho vrácením, někteří cestující ji ve svém mobilu objevili.



Podle The Guardianu zatím není jasné, kam získané informace putují nebo na jak dlouho se archivují. Ačkoli neexistují důkazy o tom, že by se data používala při sledování lidí na jejich cestě po Číně, podle expertů by shromážděná data společně s lokalizací telefonu umožnily úřadům najít konkrétního člověka.