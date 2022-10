Sjezd čínských komunistů je u konce, změny ve vedení představí v neděli

Strana si zvolila nový ústřední výbor, který má 205 členů. Na zveřejněném seznamu nového výboru však chybí dosavadní čínský premiér a zastánce ekonomických reforem Li Kche-čchiang. To podle agentury AP znamená, že už nemůže dál sloužit ve stálém výboru politbyra.

Právě mezi členy tohoto sedmičlenného nejužšího vedení komunistické strany má být vytipován i budoucí premiér, který toho současného vystřídá na březnovém zasedání čínského parlamentu.

„Bojujte za vítězství, pracujte tvrdě, abyste se posunuli vpřed,“ uvedl během svého závěrečného projevu prezident Si Ťin-pching.

V průběhu sjezdu také prezident vyzdvihl úspěchy posledních pěti let a nastínil politiku na další období. Mezi úspěchy zmínil Si například „přechod od chaosu k vládnutí“ v Hongkongu, kterému musí podle něj nadále vládnout patrioté, nebo vítězství v „největším boji proti chudobě v dějinách lidstva“, které zajistila 96milionová Komunistická strana Číny.

Si Ťin-pching stojí v čele Komunistické strany Číny od listopadu 2012 a prezidentem je od března 2013. Podle odborníků se postupně stal nejmocnějším vůdcem, jakého Čína v posledních desetiletích měla.

Čínský parlament na svém zasedání v březnu 2023 Si Ťin-pchinga podle předpokladů zvolí jako prezidenta i na dalších pět let, napsala agentura AFP.

Teoreticky může Si vládnout neomezeně dlouho, protože v roce 2018 parlament vyškrtl z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta na dva po sobě následující mandáty, tedy na deset let.

Čínský prezident Si Ťin-pching na sjezdu také hovořil o posílení podpory porodnosti. Ta je totiž v zemi navzdory řadě již přijatých opatření jedna z nejnižších na světě, loni klesla na 1,16.

Vláda má proto obavy, že by to mohlo ohrozit ekonomiku této nejlidnatější země světa. Porodnost je v Číně na historickém minimu a experti očekávají, že za několik let se počet obyvatel Číny začne snižovat.