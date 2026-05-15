Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání

  18:06
Čínský prezident Si Ťin-pching na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy, uvedl v pátek čínský ministr zahraničí Wang I. Návštěva by se měla uskutečnit 24. září. Trump čínského prezidenta pozval do USA ve čtvrtek při své dvoudenní návštěvě Číny. Tu zakončil v pátek.

Americký prezident byl na návštěvě Číny naposledy v roce 2017. Tehdy to byl také Trump, který byl na začátku svého prvního funkčního období. Nyní prezidenti jednali především o obchodu, ale řeč přišla i na konflikt mezi Spojenými státy a Íránem nebo na problematiku Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území. Oba státníci označili schůzku za úspěch.

Prezidenti však podle médií nedospěli k žádným zásadním obchodním dohodám ani k rozhodnutím ohledně Tchaj-wanu či konfliktu na Blízkém východě. Čínský prezident chtěl pozváním amerického prezidenta vzbudit podle analytiků deníku The Washington Post dojem dvou supervelmocí na stejné úrovni.

Si na Trumpa během summitu vytasil starověké Řecko. Co je Thúkydidova past?

Poslední státní návštěva Si Ťin-pchinga ve Spojených státech se uskutečnila 22. září 2015, kdy ho v Bílém domě přijal tehdejší prezident Barack Obama. Americký prezident tehdy prohlásil, že Spojené státy si přejí, aby byla Čína prosperující a mírumilovnou zemí.

Oba státníci se tehdy shodli na větší spolupráci v oblasti vyšetřování kybernetických zločinů a na výměně informací s cílem čelit mezinárodnímu terorismu.

Si Ťin-pching na jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu. (14. května 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v Pekingu. (15. května 2026)
