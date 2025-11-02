Invaze na Tchaj-wan? Si chápe, jaké by měla následky, prohlásil Trump

Čínský prezident Si Ťin-pching chápe následky, které by přinesla čínská invaze na Tchaj-wan, uvedl americký prezident Donald Trump. V rozhovoru se stanicí CBS News ale odmítl říct, zda by v takovém případě Spojené státy ostrovní stát bránily.
Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili jednání v Jižní Koreji. (30. října 2025) | foto: AP

„Dozvíte se to, až se to stane a on (Si Ťin-pching) pochopí odpověď na tuto otázku,“ řekl šéf Bílého domu na otázku, zda by se Spojené státy v případě čínské vojenské invaze na Tchaj-wan za svého spojence postavily.

Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

