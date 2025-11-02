„Dozvíte se to, až se to stane a on (Si Ťin-pching) pochopí odpověď na tuto otázku,“ řekl šéf Bílého domu na otázku, zda by se Spojené státy v případě čínské vojenské invaze na Tchaj-wan za svého spojence postavily.
Vyvarujme se začarovaného kruhu odvetných kroků, řekl Si po schůzce s Trumpem
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti vysílá válečné lodě i letadla.
Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.