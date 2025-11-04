Si na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihokorejském Kjongdžu daroval I Če-mjongovi dva smartphony čínské značky Xiaomi. Telefony byly vybavené displeji korejské výroby. Jižní Korea se svými chytrými mobily společností Samsung a LG patří mezi hlavní rivaly Číny na trhu se smartphony.
„Je komunikační linka bezpečná?“ zajímal se s nádechem ironie jihokorejský prezident. Čínský protějšek na poznámku reagoval s humorem. „Měl byste zkontroloval, zda neobsahují zadní vrátka,“ zavtipkoval Si. I Če-mjong se smál, Siovi i zatleskal.
Čínské telefony opakovaně čelí podezření, že mají v sobě zabudovaná takzvaná zadní vrátka neboli předinstalovaný software, který umožňuje třetí straně monitorovat chytrý telefon, a že Peking Xiaomi a Huawei využívá ke špionáži.
Podle pozorovatelů je výměna mezi čínským a jihokorejským prezidentem velmi neobvyklá. Hlavy států obvykle o špionáži raději nemluví a tváří se, že nic takového se neděje, natož aby o tom vtipkovali.
|
ANALÝZA: Usmíření ne, snad příměří. Jaký signál vyslala schůzka USA a Číny světu
Podle listu The New York Times žoviální interakce mezi oběma lídry ukazuje, že obě země chtějí zlepšit své vztahy a posílit ekonomickou spolupráci. Jihokorejský prezident přitom doma čelí kritice, že se příliš sbližuje s Pekingem.
Si se vzácně smál při setkání s Trumpem
Si obvykle též bývá na veřejnosti výrazně rezervovanější. Je známý svou kamennou tváří. Fotky, které zveřejnil Bílý dům z jeho setkání s Trumpem v jihokorejském Pusanu a na nichž se směje, tak působí nezvykle.
Generální tajemník čínské komunistické strany si na snímcích s úsměvem prohlíží bílý papír. Na další už se spolu se svým diplomatickým doprovodem dokonce směje. Není jasné, co mu Trump ukazoval a zda jej právě to rozesmálo, nebo fotografové nezachytili jiný, s papírem nesouvisející moment.
Portál CNN si všímá, že obrázky uvolněného Sia nepronikly na přísně kontrolovaný čínský sociální prostor. Nebyly dostupné na Douyinu, čínské verzi TikToku, ani na Xiaohongshu, čínském „Instagramu“. Na Weibo, čínské obdobě platformy X, bylo pár příspěvků čínských zpravodajských médií se sídlem mimo Čínu o výměně darů mezi prezidentem Číny a Jižní Koreje.