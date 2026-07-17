Část svahu se v Číně zřítila na několik domů, záchranáři vyprošťují zasypané

Sesuv nastal kolem 9:00 místního času. Podle státní televize CCTV se velké množství kamení a zeminy sesunulo ze svahu do obytné oblasti poblíž řeky Wu-ťiang. Čínská státní agentura Nová Čína zveřejnila záběry ukazující část svahu, která se zřítila na obytnou oblast.
Na místě zasahují záchranné týmy, které prohledávají trosky budov, jejich práci však komplikuje nestabilní terén a riziko dalšího sesuvu.
Kvůli neštěstí museli evakuovat více než 1 100 obyvatel. Úřady v okolí přerušily dodávky vody, elektřiny a plynu v okruhu jednoho kilometru od zasažené oblasti, aby zabránily dalším problémům. Sesuv také poškodil několik elektrických sloupů.
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Do oblasti úřady poslaly tisíce kusů humanitární pomoci včetně stanů, skládacích lůžek a krizových sad pro domácnosti. Zatím neuvedly, kolik lidí mohlo být v době neštěstí v zasažených domech ani co sesuv způsobilo.
Sesuvy půdy Čínu postihly už začátkem července, kdy si podobné neštěstí v severozápadní provincii Kan-su vyžádalo 21 obětí. Přírodní katastrofy jsou v zemi v letních měsících časté kvůli silným dešťům, které zejména v horských oblastech zvyšují riziko sesuvů.
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