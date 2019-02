Luxus pro seniory z čínské elity. Země se připravuje na stárnoucí generaci

10:02 , aktualizováno 10:02

Na předměstí Pekingu se skrývá malé město Jen-jüan. V jedné ze zdejších rezidencí dožívá poslední léta svého života čínská smetánka. Je jim k dispozici nemocnice se zdravotníky, kteří jsou neustále v pohotovosti. Zatím je podobných zařízení v Číně málo, to se však brzy změní. Do roku 2050 bude v zemi téměř půl miliardě obyvatel nad šedesát let.