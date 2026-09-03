Zatím se nově přerozdané ropné karty projevují tím, že Čína rozhoduje o světových cenách. Protože začátkem války s Íránem prudce snížila své dovozy, zabránila šokovému zvýšení cen ropy.
Čína se stala novou ropnou velmocí. Navzdory tomu, že jí schází obří naleziště
LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili
Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá...
Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza...
Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně
VIDEO Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by...
Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů
VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...
Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok
Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...
Městský elektromobil, nebo prostorné SUV? Už nemusíte dělat kompromisy
Když si lidé pořizují nové auto, často si kladou stejnou otázku. Má být úsporné do města, pohodlné...
Válka nahrává čínským elektromobilům. Drahý benzin jim otevírá světové trhy
Čínští výrobci elektromobilů vstupovali do letošního roku s problémem, který se ještě nedávno zdál...
Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
Sto tisíc lidí musí řešit své problémy pod hrozbou trestu. Poradny se bojí náporu
Nevyhovující bydlení, dluhy, dlouhodobá nezaměstnanost, to je jen část problémů, se kterými se někteří lidé, kteří jsou na dávkách, potýkají. Nově budou muset své problémy řešit. Když nebudou...
Nejvíce turisty lákaly Moravskoslezský kraj a hory. Praha zaostala
Turistů v Česku opět letos meziročně přibylo. Podle dat Českého statistického úřadu sesbíraných po hotelech a dalších typech ubytovacích zařízení jen za letošní první pololetí meziročně vzrostl počet...
Nový výpočet „superdávky“ zaskočil matky i svobodné. Stovky tisíc lidí přišly o peníze
Osmadvacetiletá Gabriela žije sama v garsonce v Praze. Aby si bydlení mohla dovolit, dlouhodobě čerpala příspěvek na bydlení. V červenci 2026 požádala o novou takzvanou superdávku. Ta nově nahrazuje...
Čína se stala novou ropnou velmocí. Navzdory tomu, že jí schází obří naleziště
Po šesti měsících války, která zastavila proud ropy z Perského zálivu, bez níž Čína takřka nemůže být, se tato země paradoxně vynořila jako nová ropná velmoc. Ropní obři jako Irák, Kuvajt či Emiráty...
Putin dosáhl pravého opaku, NATO je jednotnější, řekl Pavel novinářce Amanpourové
Český prezident Petr Pavel ve středu večer poskytl rozhovor slavné americké novinářce Christiane Amanpourové. Ta s ním na stanici CNN International mluvila už i několikrát v minulosti. Nyní hovořili...
Útok v Lipsku rozdělil europoslance. David z SPD mírnil jeho význam
Nedávný ruský útok na letišti ve východoněmeckém Lipsku rozdělil europoslance pozvané do diskuzního pořadu České zájmy v Evropě. Europoslanec SPD Ivan David závěry německého vyšetřování několikrát...
„Jsou Satan.“ Írán viní USA z útoku na svatebčany, mluví o válečném zločinu
Za Satana ve středu označil Spojené státy kvůli úternímu úderu na dům se svatebčany předseda íránského parlamentu a hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle íránských úřadů bylo při...
V Kyjevě po sobě stříleli agenti rozvědky a kontrarozvědky. Zelenskyj chce vysvětlení
Tři příslušníci ukrajinské vojenské rozvědky HUR utrpěli zranění v přestřelce s agenty tajné služby SBU v jedné z kyjevských čtvrtí. Ulici, kde se střílelo, podle serveru uzavřela policie a na místo...
Začaly filmové Benátky. George Clooney převzal Zlatého lva za celoživotní dílo
Americký herec a režisér George Clooney při dnešním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Pětašedesátiletý Clooney patří mezi nejznámější...
Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných
Na okraji Prostějova se dnes odpoledne střetl motorový vlak s popelářským vozidlem. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, tři z nich středně těžce. Doprava na trati byla...
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Soudní porota osvobodila podnikatele podezřelého v kauze vraždy maltské novinářky
Maltská soudní porota ve středu zprostila viny vlivného podnikatele Yorgena Fenecha, který podle obžaloby před devíti lety zaplatil za vraždu novinářky Daphne Caruanaové Galiziaové. Porota rozhodla o...
Učil Ameriku válčit jako Ukrajinci. Žárlivý Hegseth ho vyštval z Pentagonu
Více než dvacet vysoce postavených generálů a admirálů už přišlo o funkci od chvíle, kdy v čele Pentagonu usedl Pete Hegseth. Když ovšem v pondělí oznámil rezignaci jeho náměstek Dan Driscoll, začali...