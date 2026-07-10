Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čína s Ruskem probírala zničení Starlinku. Peking dal ultimátum, tvrdí Zelenskyj

Jan Hron
  12:06

Fotogalerie11 Premium

Přijímač systému Starlink | foto: Profimedia.cz

Rusko a Čína na společných tajných schůzkách podle zákulisních informací probíraly způsoby, jakými zlikvidovat americký internetový satelitní systém Starlink používaný ukrajinskou armádou. Též se dohodly na společných obranných programech a dodávkách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj probral téma Číny s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, podle něj Peking dal Moskvě ultimátum.

V březnu 2023 se v čínském akademickém prostoru začaly objevovat četné články zkoumající ruskou agresi proti Ukrajině. Čínští výzkumníci se zaměřovali na nedostatky ruské vojenské mašinérie, zvláštní pozornost ale věnovali americkému satelitnímu systému, který ukrajinské armádě umožňoval odolat ruské invazi. A došli k závěru, že v případě americko-čínské války by Starlink byl pro jejich nepřítele velkou výhodou.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Poslanci hlasují o novele, která má podle vlády zrychlit povolování staveb

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Zuzana Mrázová (ANO)....

Poslanci hlasují o novele stavebního zákona, která má podle poslanců vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Plánování,...

10. července 2026  6:13,  aktualizováno  12:08

Čína s Ruskem probírala zničení Starlinku. Peking dal ultimátum, tvrdí Zelenskyj

Premium
Přijímač systému Starlink

Rusko a Čína na společných tajných schůzkách podle zákulisních informací probíraly způsoby, jakými zlikvidovat americký internetový satelitní systém Starlink používaný ukrajinskou armádou. Též se...

10. července 2026  12:06

Macinka je pro rozšíření EU o státy na Balkáně. Dám pozor na „trojské koně“, řekl

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Od našeho zpravodaje v Itálii Ministr zahraničí Petr Macinka po summitu NATO v turecké Ankaře navštívil v pátek Řím, kde proběhlo zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu. Toto uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské...

10. července 2026,  aktualizováno  12:04

Záhadná reklama u krematoria: Billboardy bez loga mají podle experta jasný cíl

V okolí pražského motolského krematoria se před několika dny objevily...

V okolí pražského motolského krematoria se před několika dny objevily billboardy s heslem: Máš to spočítaný. Na dvou reklamních plochách je navíc symbol kříže, ale nikde není uvedena ani firma, ani...

10. července 2026

Dezinformace, reaguje Chudárek na prohlášení pracovníků ČT

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek ve vyjádření pro iDNES.cz odmítl kritiku iniciativy Veřejnoprávně, která jej vyzvala k zachování regionálních redakcí a větší komunikaci se...

10. července 2026  11:58

Armáda převzala poslední Leopard. Přechod k moderním tankům je kompletní

Převzetí posledního tanku Leopard 2A4 u 73. tankového praporu završilo předání...

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé Leopardy...

10. července 2026  11:24

Dostal cigaretu, místo díků ale muži ukradl tašku. Pak tvrdil, že ji našel a ještě nadával

Krádež místo poděkování

U sporu dvou mužů zasahovali pražští policisté na autobusové zastávce ve Vysočanech. Jeden z mužů požádal druhého o cigaretu a když se nedíval, vzal mu kabelu, kterou si odložil vedle sebe na lavičku.

10. července 2026  11:13

Žena nepřežila střet s vysokozdvižným vozíkem v hale, kolega ji srazil při couvání

Ilustrační snímek

Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena...

10. července 2026  10:58

Může to zhoršit vztah dětí ke škole. Ombudsman je proti úplnému zákazu mobilů

ilustrační snímek

Veřejný ochránce práv dětí Martin Beneš nesouhlasí s návrhem na plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který připravili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Pochybuje...

10. července 2026  10:53

VIDEO: Uvnitř hořící budovy. Dron ve Zlíně zachytil zkázu po zřícení první části

Záběry z vnitřku budovy ve Zlíně po částečném zřícení

Záběry z dronu při průletu hořící budovou ve Zlíně krátce po čtvrtečním zřícení její severní části zveřejnili hasiči. Unikátní obrázky ukazují plameny, zničené zakouřené prostory plné prachu a suti i...

10. července 2026  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské

Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...

Zdá se, že se nám kolem rekonstrukce Kbelské rozmohl takový nešvar. Tak začíná příspěvek Technické správy komunikací na sociálních sítích, který reaguje na připomínky, že se na opravě nepracuje ve...

10. července 2026  10:20,  aktualizováno  10:46

Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou. Až do pondělí nevětrejte, vyzval primátor

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě...

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který...

10. července 2026  6:47,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.