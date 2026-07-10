V březnu 2023 se v čínském akademickém prostoru začaly objevovat četné články zkoumající ruskou agresi proti Ukrajině. Čínští výzkumníci se zaměřovali na nedostatky ruské vojenské mašinérie, zvláštní pozornost ale věnovali americkému satelitnímu systému, který ukrajinské armádě umožňoval odolat ruské invazi. A došli k závěru, že v případě americko-čínské války by Starlink byl pro jejich nepřítele velkou výhodou.
Čína s Ruskem probírala zničení Starlinku. Peking dal ultimátum, tvrdí Zelenskyj
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Poslanci hlasují o novele, která má podle vlády zrychlit povolování staveb
Poslanci hlasují o novele stavebního zákona, která má podle poslanců vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Plánování,...
Čína s Ruskem probírala zničení Starlinku. Peking dal ultimátum, tvrdí Zelenskyj
Rusko a Čína na společných tajných schůzkách podle zákulisních informací probíraly způsoby, jakými zlikvidovat americký internetový satelitní systém Starlink používaný ukrajinskou armádou. Též se...
Macinka je pro rozšíření EU o státy na Balkáně. Dám pozor na „trojské koně“, řekl
Od našeho zpravodaje v Itálii Ministr zahraničí Petr Macinka po summitu NATO v turecké Ankaře navštívil v pátek Řím, kde proběhlo zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu. Toto uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské...
Záhadná reklama u krematoria: Billboardy bez loga mají podle experta jasný cíl
V okolí pražského motolského krematoria se před několika dny objevily billboardy s heslem: Máš to spočítaný. Na dvou reklamních plochách je navíc symbol kříže, ale nikde není uvedena ani firma, ani...
Dezinformace, reaguje Chudárek na prohlášení pracovníků ČT
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek ve vyjádření pro iDNES.cz odmítl kritiku iniciativy Veřejnoprávně, která jej vyzvala k zachování regionálních redakcí a větší komunikaci se...
Armáda převzala poslední Leopard. Přechod k moderním tankům je kompletní
Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé Leopardy...
Dostal cigaretu, místo díků ale muži ukradl tašku. Pak tvrdil, že ji našel a ještě nadával
U sporu dvou mužů zasahovali pražští policisté na autobusové zastávce ve Vysočanech. Jeden z mužů požádal druhého o cigaretu a když se nedíval, vzal mu kabelu, kterou si odložil vedle sebe na lavičku.
Žena nepřežila střet s vysokozdvižným vozíkem v hale, kolega ji srazil při couvání
Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena...
Může to zhoršit vztah dětí ke škole. Ombudsman je proti úplnému zákazu mobilů
Veřejný ochránce práv dětí Martin Beneš nesouhlasí s návrhem na plošný zákaz mobilních telefonů ve školách, který připravili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO). Pochybuje...
VIDEO: Uvnitř hořící budovy. Dron ve Zlíně zachytil zkázu po zřícení první části
Záběry z dronu při průletu hořící budovou ve Zlíně krátce po čtvrtečním zřícení její severní části zveřejnili hasiči. Unikátní obrázky ukazují plameny, zničené zakouřené prostory plné prachu a suti i...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské
Zdá se, že se nám kolem rekonstrukce Kbelské rozmohl takový nešvar. Tak začíná příspěvek Technické správy komunikací na sociálních sítích, který reaguje na připomínky, že se na opravě nepracuje ve...
Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou. Až do pondělí nevětrejte, vyzval primátor
Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který...