ANALÝZA: Proč Čína pečlivě sleduje poker rozehraný Rusy

Pokud by Západ zakolísal a sklonil se před ukrajinskými tahy pokerového hráče Vladimira Putina školeného v KGB, narostla by křídla i Pekingu. Aha, pes, který štěká, nekouše, tak do toho praštíme i my! mohla by se osmělit Čína a vyšlápnout si na Tchaj-wan.