Nárokujete si nás? Pak žádejte územní restituce i po Rusku, zní z Tchaj-wanu

Čínský prezident Si Ťin Pching opakovaně tvrdí, že Tchaj-wan je nelegálně kontrolovaný separatisty a vyzývá k „sjednocení“ ostrova s pevninskou Čínou. V roce 1885 Tchaj-wan ovládlo imperiální Japonsko, po jeho porážce během druhé světové války ostrov připadl zbytkům armády čínské nacionalistické Národní strany, zatímco pevninská Čína se postupně dostala pod nadvládu komunistů.

Peking ztrátu Tchaj-wanu přičítá slabosti tehdejší Číny. Laj nicméně poukazuje na to, že během stejného „století ponížení“ Čína ztratila i území na Dálném východě, které připadlo Rusku. V rámci takzvané rusko-čínské smlouvy uzavřené v květnu 1858 v Ajgunu Rusko získalo amurskou oblast, neboli levý břeh řeky Amuru od řeky Arguně k ústí. Rusko tak dostalo pod svou kontrolu i město Chaj-šen-waj, známé pod svým současným názvem Vladivostok.

Podle tchajwanského prezidenta mlčení Pekingu k ruské kontrole nad dříve čínským územím odhaluje, že chce Tchaj-wan nikoliv kvůli údajným dávným historickým křivdám. „Čínský záměr zaútočit na Tchaj-wan a anektovat ho nevychází z toho, co nějací lidé nebo politická strana z Tchaj-wanu řekli či udělali. Není to kvůli teritoriální integritě, proč chce Čína anektovat Tchaj-wan,“ prohlásil Laj v neděli podle listu The Times.

„Pokud by jí šlo o územní integritu, proč by si (Čína) nevzala zpět území okupované Ruskem, které získalo podepsáním Ajgunské smlouvy? Rusko je nyní ve své nejslabší chvilce, ne?“ dodal prezident, podle něhož Peking by mohl žádat Moskvu o vracení území, ale nečiní tak. „Takže je zřejmé, že nechtějí provést invazi na Tchaj-wan kvůli územním důvodům.“

Laj se domnívá, že Peking usiluje o strategicky umístěný ostrov z geopolitických důvodů. Pokud by jej ovládal, získal by velmi silný opěrný bod v Pacifiku. „Čínská vláda chce dosáhnout hegemonie v mezinárodním prostoru, v západním Pacifiku. To je její skutečný cíl.“

Faktické čínské uznání ruských nároků

I podle dalších analytiků je čínské mlčení okolo Ajgunské smlouvy vypovídající. Pozorovatelé poukazují na to, že čínští představitelé se účastní každoročního Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku, čímž fakticky uznávají ruský nárok na město.

„Pokud je hnacím motorem čínských ambicí vůči Tchaj-wanu úplné ukončení ‚století ponížení‘, pak by se dalo očekávat, že Čína bude upřednostňovat odebrání ztraceného území připadlého Ajgunskou smlouvou Rusku. Ale Peking to nedělá a sotva o tom někdy mluví, natož aby se o to nějak zajímal,“ podotkl podle listu The Guardian čínský analytik z Australské národní univerzity Wen-tchi Sun.

Rusko s Čínou spojují pevné vazby. Tři týdny před invazí na Ukrajinu uvedly že jejich přátelství nemá „žádné hranice“ a během války na Ukrajině se čínský prezident a jeho ruský protějšek Vladimir Putin několikrát setkali, přičemž při těchto příležitost znovu deklarovali spojenectví obou zemí.

Západ i Kyjev podezírají Peking, že Moskvě poskytováním materiálu dvojího použití umožňuje vést agresi vůči Ukrajině. Čína to odmítá, oficiálně tvrdí, že ke konfliktu zaujímá neutrální stanovisko a je připravena hrát roli zprostředkovatele mírových jednání.