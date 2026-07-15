Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čína dala Rusku políček ohledně plynovodu. Chystá se na dobu bez Putina

Jan Hron
  13:52

Fotogalerie18 Premium

Čínský prezident Si Ťin-pching svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi při jeho návštěvě Pekingu ukázal společný portrét. (20. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě Pekingu pocítil, že čínsko-ruské vztahy nejsou rovnocenné. Vyplývá to z nových zákulisních informací, podle kterých Číňané ruské delegaci sdělili, že si nepřejí probírat nový ruský plynovod vedoucí do Číny. Podle pozorovatelů čínský prezident Si Ťin-pching k Putinovi přistupuje pragmaticky a připravuje se na chvíli, kdy už nebude v čele státu.

Těsně poté, co Čínu překvapivě navštívil americký prezident Donald Trump, do Pekingu narychlo dorazil i šéf Kremlu. Jeho čínský hostitel mu ukázal masivní portrét, na němž Si a Putin kráčejí bok po boku. Čínský prezident však obrazu jednoznačně dominuje, Putin vedle něj působí velmi drobně. Zatímco Si se dívá sebevědomě dopředu, jeho ruský protějšek hledí na generálního tajemníka komunistické strany téměř s láskyplným výrazem.

„Čína v tichosti buduje uvnitř Ruska vztahy, které sahají daleko za Putina. Pěstuje kontakty s představiteli a elitami, které budou zemi utvářet po jeho odchodu.“

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Parodie na Miladu Horákovou i GTA. Internet se baví nehodou Filipa Turka

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Autonehoda Filipa Turka baví internet. Poslanec v pondělí narazil nedaleko zastávky I. P. Pavlova do nemocničního vozu, který měl zapnutou sirénu a převážel biologický materiál. Nemocniční vůz...

15. července 2026  12:08,  aktualizováno  14:25

Dávné tajemství zesnulého Sama Neilla. Syna dal k adopci a 25 let ho neviděl

Sam Neill na premiéře televizního seriálu Apples Never Fall v Los Angeles (12....

Za úsměvem oblíbeného herce se skrýval příběh, o kterém dlouho nikdo nevěděl. Herec Sam Neill teprve před pár lety odhalil, že je jeho rodina mnohem složitější, než se zdálo. Svého prvorozeného syna...

15. července 2026  14:21

Ukrajina a EU uzavřely dohodu o výrobě dronů, do Kyjeva přijel i srbský prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předává ocenění předsedkyni Evropské...

Srbský prezident Aleksandar Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Věří, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Do ukrajinské metropole ve...

15. července 2026  10:03,  aktualizováno  14:20

Školkovné se vrací, ale návrh vlády nepomůže rodinám s nízkými příjmy

Jednání Poslanecké sněmovny. Elektronická evidence tržeb. Na snímku Marian...

Školkovné, jehož návrat prosadila vládní koalice, se bude moci uplatňovat ve výši prokazatelných výdajů, nejvýše do úrovně minimální mzdy. Při schvalování vládního návrhu za znovuzavedení EET...

15. července 2026  11:01,  aktualizováno  14:17

Zůna přijal Kaliňáka. Řešili nákup minometů AM120 i proudových letounů

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) přijal slovenského ministra obrany Roberta...

Česko a Slovensko se budou zabývat společným pořízením minometů AM120 pro mechanizované brigády, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) po středečním setkání se slovenským protějškem Robertem...

15. července 2026  14:15

EET je zpět. A spolu s ní nově daňové osvobození spropitného v restauracích

Ministryně financí Alena Schillerová při jednání o zákonu o elektronické...

Poslanci schválili obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Ministryně financí Alena Schillerová očekává, že EET přinese státu nejméně 14,4 miliardy korun ročně. Novinkou je daňové...

15. července 2026  5:42,  aktualizováno  14:10

Mladík na elektrokoloběžce ujížděl stovkou, honičku v Bratislavě zachytilo video

Bratislavští policisté pronásledovali mladíka na koloběžce, který jel přes 100...

Slovenská policie řešila v noci na úterý neobvyklý incident v Bratislavě. Teprve šestnáctiletý mladík na elektrokoloběžce unikal policejní hlídce rychlostí dosahující 100 km/h. Jeho riskantní jízda...

15. července 2026  14:10

RECENZE: Úplata za sterilizaci. Silné téma sleduje Pramen s Geislerovou jak za sklem

60 % Premium
Aňa Geislerová ve filmu Pramen

Rovnou z karlovarského festivalu, kde získal cenu mezinárodní kritiky, vstupuje do kin Pramen, slovenský film s Aňou Geislerovou v roli ženské lékařky, kterou z netečného postoji ke sterilizacím...

15. července 2026

Čína dala Rusku políček ohledně plynovodu. Chystá se na dobu bez Putina

Premium
Čínský prezident Si Ťin-pching svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi při...

Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě Pekingu pocítil, že čínsko-ruské vztahy nejsou rovnocenné. Vyplývá to z nových zákulisních informací, podle kterých Číňané ruské delegaci sdělili, že si...

15. července 2026  13:52

Policie převezla pravicovou extremistku Liebichovou do Německa

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Německá pravicová extremistka Marla Svenja Liebichová, kterou v dubnu zadrželi v Česku, byla ve středu vydána do Německa. Policejní eskorta ji ráno odvezla z litoměřické vazební věznice.

15. července 2026  10:35,  aktualizováno  13:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Noční déšť ochladil hořící budovu. Zbourání bude podle majitele trvat týdny

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové 34. budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny...

15. července 2026  8:57,  aktualizováno  13:41

USA znovu útočí na Írán. Trump pohrozil úderem na mosty a elektrárny

Útoky na Írán. (15. července 2026)

Spojené státy v poledne SELČ zahájily další vlnu útoků proti Íránu, oznámila americká armáda. Podle velitelství CENTCOM mají údery dále oslabit kapacity, které Írán využívá k útokům na komerční lodě...

15. července 2026  6:38,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.