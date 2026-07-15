Těsně poté, co Čínu překvapivě navštívil americký prezident Donald Trump, do Pekingu narychlo dorazil i šéf Kremlu. Jeho čínský hostitel mu ukázal masivní portrét, na němž Si a Putin kráčejí bok po boku. Čínský prezident však obrazu jednoznačně dominuje, Putin vedle něj působí velmi drobně. Zatímco Si se dívá sebevědomě dopředu, jeho ruský protějšek hledí na generálního tajemníka komunistické strany téměř s láskyplným výrazem.
„Čína v tichosti buduje uvnitř Ruska vztahy, které sahají daleko za Putina. Pěstuje kontakty s představiteli a elitami, které budou zemi utvářet po jeho odchodu.“