Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj. Putin chce podle něho pokračovat ve válce

  8:25
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN o Ukrajině prohlásil, že „bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím.“ Ruský prezident Vladimir Putin se podle něho bojí přímých jednání a chce pokračovat ve válce. Čína by dle Zelenského mohla vyvinout tlak na Rusko, aby ukončilo válku, kterou již tři a půl roku vede proti jeho zemi.

Válka na Ukrajině

„Zde (v RB OSN) je také představitel Číny, mocné země, na které je Rusko nyní úplně závislé,“ řekl podle serveru BBC News. „Jestli Čína skutečně chce ukončit tuto válku, mohla by přimět Moskvu ukončit invazi. Bez Číny je putinovské Rusko ničím,“ prohlásil ukrajinský prezident s tím, že Čína však příliš často mlčí a drží se stranou, místo aby jednala ve prospěch míru.

Peking důsledně popírá, že by poskytoval vojenskou pomoc Moskvě, a snaží se prezentovat jako nezúčastněný zprostředkovatel, připravený pomoci k urovnání konfliktu, poznamenal portál. Zároveň ovšem od začátku ruské války na Ukrajině zesílily obchodní vazby obou zemí a Rusko je v důsledku západních sankcí stále více závislé na dodávkách zboží a technologií z Číny. Prodej ropy do Číny či do Indie také například podle amerického ministerstva financí zajišťuje Moskvě prostředky k financování války.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Zelenskyj rovněž v RB OSN obvinil Putina, že se bojí přímých jednání s Ukrajinou a v zahraničí se objevuje jen proto, aby získal čas a pokračoval v bojích. „Ruský zástupce (v RB OSN) je zde přítomen, ale samozřejmě není tím, kdo skutečně rozhoduje. Ten se bojí usednout tváří tvář s Ukrajinou a světem a otevřeně přiznat, že chce jen válku. Zato Putin vysílá delegace, které nedokáží a nechtějí zastavit krveprolití. Když se objeví v zahraničí, v Pekingu či jinde, tak jen proto, aby získal čas na zabíjení, zatímco předstírá, že usiluje o diplomacii,“ prohlásil.

Ukrajinský prezident později před novináři řekl, že Rusko vysílá drony do vzdušného prostoru členských zemí NATO, aby prozkoumalo tamní systémy protivzdušné obrany, nalezlo jejich slabiny a zjistilo, nakolik je Evropa připravena.

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN. (24. září 2025)
Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na půdě OSN. (24. září 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
16 fotografií
