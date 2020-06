Čína přešla z éry maoismu rovnou do kyberpunku, říká sinolog Fürst

Působí jako vedoucí Centra vztahů EU-Asie na Ústavu mezinárodních vztahů. Specializuje se na oblast Dálného východu, moderní dějiny Číny a česko-čínské vztahy. Autor či spoluautor publikací:

Mobilizing Overseas Chinese to Back Up Chinese Diplomacy: The Case of President Hu Jintao’s Visit in Slovakia in 2009

Czech and Slovak Relations with China: Contenders for China´s Favour

China’s Comeback in Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners

Česko-čínské vztahy po roce 1989