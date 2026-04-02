VIDEO: Čína testuje bojové robotické psy. Útočí s kulometem a ve smečce

Rychlý vývoj čínských robotických psů ukazuje pořad Unmanned Competition, který minulý týden odvysílala státní televize CCTV. Nejnovější modely testované Lidovou osvobozeneckou armádou dokážou operovat ve smečce se „sdíleným mozkem“.
Každý typ plní jinou roli. Model Shadow slouží k průzkumu a monitorování bojiště v reálném čase, Polar zajišťuje logistickou podporu a Bloody je určen k likvidaci cílů. Právě ten může být vybaven automatickou puškou nebo granátometem.
Čtyřnohé drony mají oproti starším verzím pružnější klouby, vyšší nosnost a lepší odolnost v náročných podmínkách. Dosahují rychlosti až 15 kilometrů za hodinu. Cíle dokážou autonomně identifikovat i zaměřit, finální povel k útoku ale stále vydává člověk.
Podle čínské televize se robotické smečky uplatní především v městském boji. „Kolektivní mozek smečky tvoří sdílená senzorická síť, která umožňuje autonomní spolupráci i společné rozhodování,“ uvádí South China Morning Post.