Podle agentury AP se Lai dostavil do soudí síně, kde krátce pozdravil své příznivce, mezi kterými byli jeho manželka či hongkongský kardinál Joseph Zen. Hrozilo mu až doživotí. Před soudem se shromáždila i skupina jeho příznivců.
„Soud se domnívá, že celkový trest udělený Laiovi v této kauze má být 20 let vězení,“ stojí podle agentury AFP v rozhodnutí soudu. Vysoký trest odůvodnil soud tím, že Lai byl hlavou spiknutí. Po zahrnutí i předchozích trestů rozhodnutí znamená, že zakladatel deníku Apple Daily by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Lai je za mřížemi od konce roku 2020. Další odsouzení ve stejné kauze dostali tresty od šesti do deset let vězení.
Správce Hongkongu John Lee označil rozsudek za velmi uspokojivý. „Lai dlouhou dobu skrze Apple Daily trávil mysl našich občanů, podněcoval nenávist, zkresloval fakta, úmyslně vytvářel sociální rozpory, glorifikoval násilí a otevřeně žádal vnějších síly o sankce proti Číně a Zvláštní administrativní oblasti Hongkong,“ napsal Lee na Facebooku.
„Ohavné činy Jimmyho Lai ohrožovaly národní bezpečnost a poškodily zájmy země a Zvláštní administrativní oblasti Hongkong, stejně jako zájmy občanů,“ dodal muž považovaný za prodlouženou ruku Pekingu. BBC připomíná, že Lai dostal vůbec nejdelší trest udělený podle zákona o národní bezpečnosti.
Londýn protestuje
Tvrdý a krutý je trest udělený Laiovi podle jeho rodiny. Za chladnokrevný útok na svobodu slova v Hongkongu označila rozhodnutí soud lidskoprávní organizace Amnesty International.
„Tvrdý dvacetiletý trest pro Jimmyho Laie, kterému je 78 let, znamená ve skutečnosti rozsudek smrti,“ uvedla Elaine Pearsonová z organizace Human Rights Watch. K okamžitému propuštění Laie vyzvala tchajwanská vláda, podle které se ukazuje, že pod čínskou vládou se svoboda tisku stala v Hongkongu jen prázdné slovo.
Spojené státy či Británie označily před rozhodnutím o trestu jeho případ za politický a vyzvaly k jeho okamžitému propuštění. „Britský občan Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení... pro 78letého člověka se to rovná doživotí,“ uvedla ministryně zahraničí Yvette Cooperová.
„Vyzývám hongkongské úřady, aby jeho otřesné utrpení ukončily a z humanitárních důvodů ho propustily, aby se mohl setkat se svou rodinou. Stojíme za lidmi v Hongkongu.“ Minulý týden přitom byl v Pekingu britský premiér Keir Starmer, aby po letech diplomatického mrazu vzkřísil obchodní vztahy.
Zakladatel již zrušeného prodemokratického deníku Apple Daily si v současnosti odpykává trest pět let a devět měsíců za podvod. Proces s ním se stal symbolem rychlého mizení svobody tisky v Hongkongu pod tlakem pročínské vlády.
Zákon o národní bezpečnosti, který v roce 2020 pro hongkongské území zavedla centrální vláda v Pekingu a proti jehož zavedení vypukly v Hongkongu v roce 2019 masové demonstrace, se zaměřuje na činy separatismu, rozvratu státní moci, teroristické činnosti a spolupráce se zahraničními nebo vnějšími silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Při jeho porušení může být udělen až doživotní trest.