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Loď v čínském přístavu zachvátil požár, zahynulo nejméně dvacet lidí

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  12:23aktualizováno  13:00
Při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Čching-tao zahynulo nejméně 20 lidí, uvádí státní média. Po dalších pěti lidech záchranáři pátrají. Prezident Si Ťin-pching vyzval k okamžitému pátrání po pohřešovaných a k zahájení záchranných prací.

Podle agentury požár vypukl na nákladní lodi společnosti Beihai Shipbuilding během jejího pobytu v přístavu. Bližší informace o počtu obětí ani o jejich totožnosti čínské úřady zatím nezveřejnily.

Požár podle Nové Číny vypukl kolem 11:15 místního času (05:15 SELČ). Není zatím jasné, zda se ho podařilo uhasit ani co bylo jeho příčinou. Čínský premiér Li Čchiang rovněž vyzval k záchraně lidí uvězněných na palubě a k poskytnutí lékařské péče zraněným.

Si Ťin-pching v souvislosti s požárem vyzval úřady, aby z incidentu vyvodily důsledky a důkladně prověřily a odstranily požární rizika. Beihai Shipbuilding je významná čínská loděnice a dceřiná společnost státního koncernu China State Shipbuilding Corporation.

Čching-tao

Čching-tao

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