Podle agentury požár vypukl na nákladní lodi společnosti Beihai Shipbuilding během jejího pobytu v přístavu. Bližší informace o počtu obětí ani o jejich totožnosti čínské úřady zatím nezveřejnily.
Požár podle Nové Číny vypukl kolem 11:15 místního času (05:15 SELČ). Není zatím jasné, zda se ho podařilo uhasit ani co bylo jeho příčinou. Čínský premiér Li Čchiang rovněž vyzval k záchraně lidí uvězněných na palubě a k poskytnutí lékařské péče zraněným.
Si Ťin-pching v souvislosti s požárem vyzval úřady, aby z incidentu vyvodily důsledky a důkladně prověřily a odstranily požární rizika. Beihai Shipbuilding je významná čínská loděnice a dceřiná společnost státního koncernu China State Shipbuilding Corporation.
Čching-tao
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