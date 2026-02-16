Výbuch ohňostroje v Číně si vyžádal osm mrtvých, dva lidé jsou zranění

Za výbuchem ve vesnici v čínské provincii Ťiang-su stojí jeden z místních, který nesprávně odpálil ohňostroj v blízkosti obchodu. Bez dalších podrobností to uvedla vláda okresu Tung-chaj.
Čínské ministerstvo pro mimořádné situace v souvislosti s explozí vyzvalo všechny regiony, aby posílily dohled nad výrobou, přepravou, prodejem a používáním ohňostrojů a tím předešly budoucím nehodám. Úřad také v prohlášení dodal, že zkoušení ohňostrojů a petard v okolí obchodů by mělo být přísně zakázáno a že úřady by tato slepá místa měly najít a odstranit.
Odpalování petard o půlnoci na lunární Nový rok je v Číně tradicí, ohňostroje však v posledních letech na mnoha místech zakázali, částečně kvůli znečištění ovzduší. Někde se nicméně mohou zase používat poté, co část správ zákaz loni zmírnila.
