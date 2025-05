Mimochodem, byli to často ti samí úředníci, kteří před lety vehementně prosazovali a kontrolovali dodržování politiky jednoho dítěte (byla ukončena v roce 2016), tedy toho, co Čínu do nynější šlamastyky dostalo.

Ve městě Tchien-men na to ale úřady jdou od lesa. Nehodlají nikoho buzerovat, planě experimentovat ani vymýšlet nesmysly, nasadili tolikrát osvědčenou pobídku – a to peníze. I na čínské poměry obří finanční částky za každé novorozeně. A ono – světe, div se – to zafungovalo.