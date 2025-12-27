Mánie čínských boháčů. Nechávají si porodit desítky dětí v USA, vzor je Musk

V létě 2023 přezkoumával soud v Los Angeles rutinní případ. Čínský občan usiloval o uznání rodičovských práv na nenarozené dítě. Soudkyně Amy Pellmanová si ovšem povšimla, že jméno daného muže se objevuje víc než jednou a že celá záležitost je zvláštnější, než se na první pohled jeví.
Oním mužem byl herní miliardář Sü Po. Chtěl uznat rodičovská práva k nejméně čtyřem nenarozeným dětem, přičemž zplodil či byl v procesu zplození nejméně osmi dalších, ve všech případech prostřednictvím náhradních matek.
Sü u soudu tvrdil, že chce tímto způsobem mít asi 20 dětí narozených v USA. Známý antifeminista preferuje chlapce, protože jsou prý lepší než dívky a hodlá jim předat svou společnost Duoyi Network. Zděšená Pellmanová jeho žádost odmítla, uvádí deník The Wall Street Journal (WSJ).
Süova společnost podle něj na sociálních sítích uvádí, že má více než 100 dětí narozených skrze náhradní mateřství v USA. Miliardářova bývalá přítelkyně, se kterou se soudí a po níž chce 300 milionů jüanů, dokonce tvrdí, že Sü má celkem přes 300 dětí.
|
Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost
Jiný bohatý Číňan Chuej-wu Wang podle lidí blízkých jeho vzdělávací firmě XJ International Holdings koupil vajíčka za 6 000 až 7 500 dolarů (123 až 155 tisíc korun) od modelek, ženy s finančním doktorátem a hudebnice a stal se otcem deseti dívek počatých skrze metody náhradního těhotenství. Generální ředitel údajně plánuje dívky provdat za bohaté Američany.
Cesta k americkému občanství
Čínská porodní turistika v USA není ničím novým. Již v roce 2014 stanice NPR informovala o čínských párech, které najímáním amerických náhradních matek obcházejí zákaz náhradního mateřství v Číně i politiku jednoho dítěte, opuštěnou v roce 2015.
Přesto zájem neutuchal. Vlivný konzervativní think-tank Heritage Foundation si stěžuje, že laxní americké zákony a nedostatek regulace na národní úrovni umožňují Číňanům „pronajmout si dělohu“ od amerických žen a tím zajistit svým dětem, aby se podle 14. dodatku americké ústavy stali občany USA. Think-tank podotýká, že porodnický průmysl je zvláště rozvinutý v Kalifornii, kde některé kliniky mají své zástupce i v Číně.
|
Peking chtěl přilákat cizince nechtěné v USA. Zrada rasy, bouří se Číňané
V lednu minulého roku Americká společnost pro reprodukční medicínu (ASRM) v žurnálu Fertility and Sterility uvedla, že zatímco v roce 2014 se odehrálo 2 758 pokusů o implantaci embrya do náhradní matky, v roce 2019 se počet zvýšil na 4 905.
Podle studie tento porodnický průmysl pohání právě čínští občané (41,7 procenta). Nejčastějšími kupci jsou asijští muži starší 42 let. Často využívají takzvané preimplantační genetické testování, které umožňuje budoucím rodičům vybrat „ideální“ embryo na základě pohlaví dítěte.
„Šílení bohatí“ klienti s nezvyklými požadavky
Poskytovatelé náhradního mateřství ale nyní mají zcela novou klientelu. Rostoucí počet „bláznivě bohatých“ Číňanů si objednává desítky, nebo dokonce stovky dětí narozených v USA s cílem „vytvořit nezastavitelnou rodinnou dynastii“, tvrdí Nathan Čang, zakladatel a generální ředitel IVF USA, sítě klinik pro léčbu neplodnosti v USA a Mexiku. Jeden klient s vizí rodinného podniku chtěl i více než 200 dětí, Zhang ho odmítl.
„Elon Musk se nyní stává vzorem,“ řekl Čang s odkazem na nejbohatšího Američana, který se snaží jít příkladem ve svém tažení za vyřešení problému klesající porodnosti ve vyspělých státech. Musk má čtrnáct dětí.
Protože nad klinikami neexistuje dohled, zájemci jich mohou využívat více najednou. Jeden čínský pár například usiloval o 100 dětí, přičemž tato žádost byla rozdělena mezi několik agentur.
|
Náhradní matky zaslouží respekt, nedělají to pro peníze, říká šéfka kliniky
Chu I-chan, generální ředitelka newyorské kliniky IVF Global Fertility & Genetics, podotýká, že agentury často na požadavky tří nebo čtyři náhradní mateřství současně reagují spíše nadšeně, než aby se stavěly proti. Byznys je totiž lukrativní. Agentury obvykle dostávají 40 000 až 50 000 dolarů (až přes milion korun) za každé náhradní mateřství, a to odděleně od plateb náhradním matkám.
Někteří američtí zákonodárci se snaží praxi omezit. Republikánský senátor Rick Scott předložil minulý měsíc návrh zákona, který zakazuje využívání náhradního mateřství v USA lidmi z některých cizích zemí, včetně Číny.