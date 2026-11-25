Čchen čelí vyšetřování kvůli podezření z porušení stranické disciplíny a zákonů, oznámila v úterý čínská disciplinární komise bez dalších podrobností. Podobné formulace čínské úřady obvykle používají v korupčních případech. Politbyro, které na začátku současného funkčního období v roce 2022 tvořilo 24 členů, tak nyní čítá 20 aktivních členů.
„Na papíře Čchen vypadal jako ideální technokrat, který měl všechny předpoklady pro zářnou budoucnost,“ řekl deníku The Wall Street Journal (WSJ) Julian Gewirtz, odborník na Čínu z Kolumbijské univerzity.
Jeho pád podle Gewirtze vysílá před nadcházejícím stranickým sjezdem mrazivý signál čínské politické elitě. „Nezastupitelný je pouze Si. Jeho komunistická strana se změnila v permanentní čistící stroj,“ dodal.
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Čchen patřil k technokratům, kteří si pod Siem vybudovali silnou pozici. Vystudoval prestižní univerzitu Čching-chua v Pekingu, kde později působil také jako akademik a v roce 2012 se stal jejím rektorem. Doktorát získal na londýnské Imperial College.
Do politiky vstoupil v roce 2015, kdy se stal ministrem životního prostředí. O dva roky později nastoupil jako zastupující starosta Pekingu a v roce 2018 převzal funkci naplno. Podílel se na řízení metropole během pandemie covidu-19 i na přípravách olympijských her v roce 2022.
Koncem téhož roku se dostal také do politbyra, jednoho z nejvyšších orgánů čínské komunistické strany, a následně převzal vedení Šanghaje. Ve městě podporoval rozvoj průmyslových odvětví – zejména umělé inteligence, robotiky a biomedicíny, a snažil se přilákat nové investice.
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Šanghaj je rovněž významným centrem čínského čipového průmyslu. Sídlí v ní největší čínský výrobce čipů SMIC a působí tam také řada firem zaměřených na vývoj moderních technologií.
Šanghajské vedení tradičně představuje důležitý odrazový můstek do nejvyšších pater čínské politiky. Téměř všichni její straničtí šéfové od konce 80. let se dostali do politbyra. Patřili mezi ně bývalý čínský vůdce Ťiang Ce-min, sám Si Ťin-pching i současný premiér Li Čchiang.
Siova protikorupční kampaň odstartovala záhy po jeho nástupu k moci v roce 2012. Pomohla mu upevnit postavení, zbavit se rivalů a dosadit loajální lidi, v posledních letech však zasáhla také některé jeho chráněnce.
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Loni v říjnu strana vyloučila z řad armády i komunistů generála Che Wej-tunga, bývalého místopředsedu Ústřední vojenské komise. Letos v lednu zahájila vyšetřování generála Čang Jou-sii a v dubnu také Ma Sing-žueje, bývalého stranického šéfa Sin-ťiangu. Všichni tři byli členy politbyra.
Stranické úřady loni podle WSJ potrestaly 983 tisíc lidí, o téměř jedenáct procent více než v předchozím roce. Od ledna do září letošního roku pak disciplinární postihy dopadly na dalších zhruba 680 tisíc lidí.
Další změny ve vedení Číny se očekávají na stranickém sjezdu, který se uskuteční příští rok na podzim. Si by na něm měl získat čtvrtý pětiletý mandát v čele strany a sestavit nový tým nejvyšších představitelů.