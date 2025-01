Podvádí a unáší lidi, čelí sankcím. Mafián Zlomený zub však řádí dál

Těmto podvodům se přezdívá „zabijačka“. Stejně jako prase na porážku si lidé, kteří se vydávají například za krásné ženy, svou oběť nejdřív vykrmí. Seznámí se s ní na internetu, vybudují si vzájemnou důvěru a až pak ji přesvědčí, aby přijala jejich úžasně lákavou investiční nabídku. Celé je to ovšem „fejk“, zájemci se jeho vklad už nikdy nevrátí a ona krásná žena přestane odepisovat.

Jedním z těch, kteří tuto formu internetových podvodů rozjeli, je i rodák z Macaa, devětašedesátiletý Wan Kchuo-koi. Přezdívku Zlomený zub má už od dob, kdy se jako puberťák vyboural na motorce. Nedokončil školu a brzy se přidal k místním gangům. Postupně stoupal v hierarchii čínské triády 14K, až se stal jednou z nejvýznamnějších postav mafie v Macau, kde se v devadesátých letech masivně rozbujel hazard.

O nemilosrdném zločinci Zlomeném zubu dokonce v roce 1998 vznikl i film Casino (Ho kong fung wan), byť s dovětkem, že je to čistá fikce, která se nezakládá na pravdě. Nakonec Wan skončil ve vězení poté, co jej v Macau usvědčili z účasti na organizovaném zločinu, praní peněz a dalších skutků. Odsouzen byl v roce 1999, těsně předtím, než se do té doby portugalské území dostalo pod správu Číny.

Odseděl si čtrnáct let a v roce 2012 se dostal zpět na svobodu. Jeho další vývoj však ukazuje, jak těžké je internetové „scamy“ trestat, píše deník The Wall Street Journal. Wan si v roce 2018 založil firmu Hongmen association, jejíž název odkazuje na staletí fungující tajné společnosti postupně proměněné na kriminální organizace, a na oko obchoduje s luxusními hodinkami, cigaretami a alkoholem.

Pod fasádou spořádaného podnikatele buduje továrny na „zabijačky“. Jednou z nich je i průmyslová zóna Dongmei na hranicích Barmy a Thajska, již list The New York Times na základě svědectví bývalého zaměstnance popisuje jako „pracovní tábor pro online podvody“. Lidé, kteří tam mají podvádět naivní Američany či Evropany, nejsou najímáni, neabsolvují otevřený pracovní pohovor. Jsou podváděni stejně jako později jejich oběti.

Přesvědčí je, že dostanou skvělou práci s uspokojivým platem v pulzujícím městě plném možností. Alespoň to slíbili Číňanu Ne-o Luovi, jemuž se podařilo utéct až poté, co celý systém prohlédl. V barmském táboře strávil sedm měsíců. Další zotročený Číňan Lu I-chao popsal, že ho v „práci“ konstantně sledovali a sám nikdy nesměl odejít moc daleko. Coby účetní jen sledoval, jak ostatní páchají kybernetické podvody.

„Pokud mohu soudit z vlastní zkušenosti, Dongmei vznikl speciálně pro kriminální účely,“ řekl. Ti, kdo se na zločinu podílet odmítnou, čelí mučení, nucenému hladovění i smrti. „Pokud řekneme, že chceme odejít, odpoví nám, že nás prodají nebo zabijí,“ vylíčil pro stanici Deutsche Welle Afričan Aaron, který se místo ve skvěle placené práci v Thajsku ocitl v jedné z Wanových továren na podvod.

Podle představitelů OSN a expertů už jen zónou Dongmei prošly tisíce lidí. Pašeráci je dopraví k jejich novým čínským vlastníkům a ti jim zabaví pasy a vytvoří nové online profily. Z těchto účtů pak novodobí otroci musejí tahat peníze z neznámých lidí. Byznys se pořádně rozjel během covidu, kdy byli lidé zavření doma a mnozí podlehli vábení snadno vydělaných peněz.

Zatímco Wana vyšetřovaly úřady nejméně čtyř zemí, žádné nové obvinění proti němu nevznesly. Přímo v Asii úředníci říkají, že jim chybějí zdroje nebo jurisdikce na to, aby šli po lidech, jako je Zlomený zub. A že nevědí, kde vlastně momentálně je.

Spojené státy na Wana před pěti lety uložily sankce kvůli korupci a osvětlily, že vlastní tři společnosti včetně té, jež vybudovala zónu Dongmei, a že má kontrolu i nad zločineckou sítí, jež se na dění v pracovním táboře podílí. Kolem roku 2022 už se k americkým úřadům dostaly zprávy o prudkém nárůstu „zabijaček“.

Sám Wan veřejně odmítá, že by jeho podnikání bylo nelegální. Prý už z podsvětí „odešel do důchodu“. Čínská policie ve spolupráci s kolegy ze sousedních států podnikla několik razií v souvislosti s Číňany, kteří se stali oběťmi podvodného impéria, po samotném Zlomeném zubu však dosud nejde. Malajsijská policie zase začala vyšetřovat pašování lidí do zóny Dongmei, později jej však uzavřela, aniž někoho obvinila.

A Zlomený zub mezitím celá léta jezdí po světě, stříhá stuhy nově otevřených podniků – včetně zóny Dongmei – a sdílí videa z dovolené. Loni se takto vydal do Laosu. Když vystupoval z letadla, na sobě měl triko s logem ruských wagnerovců. V září se také mihl na slavnostním otevření další pobočky firmy Hongmen v Macau – kde také podle zaměstnankyně jednoho ze svých obchodů stále žije.