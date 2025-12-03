Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

Autor: ,
  6:15
Čína po více než 30 letech opět zavede daň z přidané hodnoty (DPH) na antikoncepční přípravky a pomůcky, včetně kondomů. Peking se tak snaží reagovat na propad porodnosti, který podle expertů představuje vážnou hrozbu pro budoucí ekonomický růst země. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Čínský pár s dítětem (9. června 2015)

Čínský pár s dítětem (9. června 2015) | foto: Profimedia.cz

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)
První generace čínských dětí narozených v období prosazování politiky jednoho...
Dav lidí v nákupní zóně Xidan.
Čínský Národní kongres žen (23. října 2023)
5 fotografií

Podle nově revidovaného zákona o DPH budou spotřebitelé platit daň 13 procent z položek, které jsou od roku 1993 od této daně osvobozeny. Čína v tom roce zavedla přísnou politiku jednoho dítěte a zároveň aktivně podporovala kontrolu porodnosti.

Revize také zavádí nové pobídky pro budoucí rodiče, od daně totiž osvobozuje služby péče o děti, od jeslí po mateřské školky, stejně jako zařízení pro péči o seniory, poskytovatele služeb pro osoby se zdravotním postižením a služby související s manželstvím. Změny vstoupí v platnost v lednu.

Změny odrážejí širší politický obrat, kdy se rychle stárnoucí Čína přesouvá od omezování porodnosti k podpoře lidí, aby měli více dětí. Počet obyvatel klesá už třetí rok, loni se v Číně narodilo pouze 9,54 milionu dětí, což byla sotva polovina z 18,8 milionu narozených před téměř deseti lety, kdy byla politika jednoho dítěte zrušena.

Peking v reakci na to zavedl řadu opatření podporujících rodinu, od poskytování peněžních dávek až po zlepšení služeb péče o děti a prodloužení otcovské a mateřské dovolené. Země také oznámila pokyny ke snížení počtu potratů, které nejsou z medicínského hlediska považovány za nezbytné.

Pokusy o zvýšení porodnosti v Číně narážejí na základní překážku. Podle zprávy organizace YuWa Population Research Institute z roku 2024 je Čína jednou z nejdražších zemí pro výchovu dětí. Výchova dítěte do věku 18 let stojí odhadem více než 538 000 jüanů (1,6 milionu Kč), což je cena, kterou mnoho mladých dospělých v době pomalého růstu ekonomiky a nestabilního trhu práce odmítá. Vzhledem k posunu společenských hodnot se také mnozí rozhodují, že investují spíše do své vlastní stability a kariéry než do rodinného života.

Číňanů je čím dál méně, zemi sužuje rekordně nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost

Přesto se úřady stále více zaměřují na opatření, která mají změnit společenské postoje k porodnosti, i když jejich přímé účinky mohou být omezené. Zavedení DPH je podle demografů do značné míry symbolické a pravděpodobně nebude mít velký dopad na celkovou situaci. Na čínské platformě Weibo jeden z uživatelů zavtipkoval, že „pokud si někdo nemůže dovolit kondom, jak by si mohl dovolit vychovávat dítě?“.

Zavedení DPH také přichází v době, kdy v Číně prudce stoupá HIV, ačkoliv celosvětově výskyt nemoci klesá. Většina nových případů souvisí s nechráněným sexem. Podle čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vzrostl mezi lety 2002 a 2021 počet hlášených případů HIV a AIDS z 0,37 na 8,41 na 100 000 obyvatel.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Čína, DPH, Kondom, daň

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

Čínský pár s dítětem (9. června 2015)

Čína po více než 30 letech opět zavede daň z přidané hodnoty (DPH) na antikoncepční přípravky a pomůcky, včetně kondomů. Peking se tak snaží reagovat na propad porodnosti, který podle expertů...

3. prosince 2025  6:15

Vláda posoudí plán nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura přichází na jednání...

Končící vláda Petra Fialy posoudí návrh poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

3. prosince 2025  5:48

Dva roky čekání na Five Guys v Praze. Proč lidi šílí a čím jsou tak výjimeční?

Five Guys

Americký řetězec rychlého občerstvení Five Guys si vydobyl takřka kultovní postavení. Především mladí zákazníci básní o jejich hamburgerech, které mohli ochutnat ve Vídni, Londýně či Madridu. První...

3. prosince 2025

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Witkoff jednal s Putinem. Konec války není o nic blíž, nenašel se kompromis o území

Americký zmocněnec Steve Witkoff jednal v Moskvě s ruským vládcem Vladimirem...

Úterní jednání amerického zmocněnce Stevea Witkoffa s ruským vládcem Vladimirem Putinem o možném ukončení války na Ukrajině po téměř pěti hodinách skončilo. Rusko a USA se nijak nepřiblížily ani...

2. prosince 2025  15:56,  aktualizováno  3. 12.

Minnesota přispívá pobočce al-Káidy? Jak Somálci ze státu USA vytahali miliardu

Premium
Takto vítali somálského prezidenta při návštěvě Minneapolisu.

Aby se o vás po světě mluvilo, musíte dneska ukrást aspoň miliardu. Somálci to v Americe dokázali. Pěkně podojili svůj nový domovský stát Minnesota, který je Somálskem Spojených států. Žije jich tam...

3. prosince 2025

První stovky bytů pro podporu bydlení jsou připravené. Kdo bude mít nárok

Premium
Liberecké sídliště Ruprechtice čekají velké opravy. Výrazně více bude...

Do nového systému pro podporu bydlení jsou obce připravené zapojit prvních čtyři sta bytů. Od Nového roku se spustí síť celkem 154 kontaktních míst, která budou radit a pomáhat lidem v bytové nouzi....

3. prosince 2025

Energetika vychází z modelu, který by neobstál ani jako bakalářka, tvrdí studie

Ilustrační snímek

Ignorování ztrát v síti i požadavků na výkonovou rezervu, rozpory s oficiálními daty, či nadhodnocování využití obnovitelných zdrojů energie. Těmito a dalšími neduhy trpí tzv. model SEEPIA, z nějž...

3. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Předražené dálnice a nádraží za miliardy. Jaké zakázky vyšetřuje kriminálka

Premium
Ocelovou konstrukci estakády na dálnici D3 svařují na místě a postupně ji...

Nárůst ceny stavby dálnice či investice za miliardy. O co jde v klíčových zakázkách v hledáčku policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří si v minulých dnech přišli pro...

3. prosince 2025

Afghánec obviněný z vraždy po střelbě na gardisty u Bílého domu odmítl vinu

Federální agenti hlídkují v centru Chicaga. (28. září 2025)

Afghánec podezřelý ze střelby na dva gardisty poblíž Bílého domu v úterý prostřednictvím svého právníka u soudu odmítl vinu. Devětadvacetiletý muž, který v rodné zemi spolupracoval s americkou...

2. prosince 2025  22:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.