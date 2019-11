V Číně se objevil plicní mor. Na internetu se o něm nesmí diskutovat

Oba pacienty ošetřili v jedné z nemocnic v čínské metropoli Pekingu. Shodně však přišli z nedalekého regionu Vnitřní Mongolsko. Ten hraničí s Mongolskem, kde se mor – konkrétně dýmějový – objevuje často kvůli zažité tradici pojídání syrového masa svišťů.

Plicní mor je jedním ze tří druhů nemoci, kterou způsobuje bakterie Yersinia pestis. Přenašeči jsou nakažené blechy, dále se však mezi lidmi šíří kapénkovou infekcí a je extrémně nakažlivý.

Pokud se do čtyřiadvaceti hodin od vypuknutí symptomů nasadí antibiotika, šance na uzdravení je vysoká, píše Světová zdravotnická organizace.

Čínské centrum pro kontrolu nemocí a prevenci podle amerického listu The New York Times (NYT) uklidňuje občany, že žádná epidemie v Pekingu nehrozí a riziko dalšího šíření této nebezpečné choroby je velmi nízké.

Oba nakažení Číňané, kterými jsou údajně muž a jeho manželka, jsou v karanténě a odborníci provedli šetření, s kým mohli pacienti přijít do styku. Intenzivněji také monitorují lidi s horečkou.

Přesto úřady varovaly občany, aby nejezdili do zasažených oblastí a vyhnuli se kontaktu s hlodavci, ale i lidmi, kteří jsou očividně nemocní, píše portál China Daily. Podle čínské zdravotnické komise od roku 2014 zemřelo na mor šest lidí, poslední z nich letos.

A Číňané na sociálních sítích kritizují úředníky, že je o propuknutí smrtelné nemoci neinformovali dřív. Manželé totiž lékařskou pomoc vyhledali už 3. listopadu. Čínský režim je podle NYT známý tím, že se podobné případy snaží ututlat. V úterý cenzoři navíc nařídili správcům online diskuzí, aby „blokovali a kontrolovali“ ty, které se budou týkat moru.

„Mor není na tom to nejděsivější. Co je ještě hrůznější, je fakt, že tu informaci nezveřejnili,“ napsal údajně jeden z uživatelů sítě Weibo. Další chtěl zase vědět, jak se nemocní ze severu Číny dostali do Pekingu. Pokud totiž využili městskou hromadnou dopravu, mohli nakazit desítky lidí.

Mor ve středověku zdecimoval třetinu obyvatel Evropy – zabil kolem padesáti milionů lidí – a dodnes jsou tehdejší epidemie známé jako černá smrt. V současnosti je choroba smrtelná jen v případě, že se odpovídajícím způsobem neléčí.