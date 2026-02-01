Zčernalé nosy, oteklé obličeje. Čínská vláda brojí proti podvodným klinikám

Autor:
  18:31
Čínská vláda se rozhodla došlápnout si na pochybné estetické kliniky a falešné lékaře. Boom plastických operací, mohutně propagovaných na sociálních sítích, se totiž nevyhnul ani mladým Číňanům a Číňankám. Mnohdy však dopadnou katastrofálně – oteklými obličeji, zčernalými nosy nebo zfušovanou liposukcí.
Číňané propadli plastickým operacím. Mnohé se však tragicky nepovedou i proto,...

Číňané propadli plastickým operacím. Mnohé se však tragicky nepovedou i proto, že je provádějí podvodníci. Proti tomu chce nyní zakročit čínská vláda. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Čínská firma Alipay přidala do svého platebního systému zkrášlující filtry, aby...
Sia Šu-žung ve svých 27letech podstoupil už několik plastických operací. (22....
Úroveň lékařské péče v Číně značně kolísá. Na snímku špičkové pracoviště na...
Vědecký výzkumník Xia Shurong před plastickou operací na chirurgické klinice v...
6 fotografií

Jednapadesátiletá Číňanka Meg Lu za poslední roky podstoupila několik zákroků, od faceliftu až po botoxové injekce. Některé z nich jí však znetvořily obličej. Tvář má nepřirozeně napnutou a oteklou a bradu tvrdou a špičatou. V depresích se vyhýbala lidem a neodvážila se prý na sebe ani podívat do zrcadla.

„Znám spoustu lidí, kterým se stalo něco podobného – já ani nejsem ta nejhorší,“ podotýká. A čínské internetové diskuze jí dávají za pravdu. V chatovací místnosti Neúspěchy plastické chirurgie jsou desetitisíce příspěvků včetně fotografií dokládajících zfušované zákroky. Loni v říjnu se tam o svůj příběh podělila třeba žena, které po operaci nosu zůstala na nose tmavá prohlubeň.

A podle nešťastné ženy se dál zvětšuje. „Neschopný chirurg problém odmítá uznat a já jsem na pokraji deprese,“ píše. Právě proti pochybným klinikám a lidem bez lékařského diplomu, kteří se vydávají za experty, se rozhodla zakročit čínská vláda. Byznys s estetickou chirurgií je totiž stejně jako ve většině světa na vzestupu i v Číně, v oblibě ji mají tamní mileniálové, ale i mnohem mladší lidé.

Zpackanou operací si před lety prošla i čínská herečka Kao Liou. Kůže na špičce nosu jí odumřela a zčernala:

Přestože se podle listu The Washington Post situace v posledních letech výrazně zlepšila, místní lékaři, majitelé kosmetických klinik, ale influenceři nebo samotní pacienti upozorňují, že tlak na dokonalou krásu chrlící se ze sociálních sítí spolu s přemírou nabídky umožňuje, že se „uplatní“ i podvodníci bez zkušeností, kterým jde jen o rychlý výdělek.

Příspěvky na sítích přitom v mladých ženách vyvolávají pocit, že „pokud to neudělám, budu ošklivá, přijdu o práci nebo ztratím přátele“, říká plastický chirurg Lin Žuej-jü. Poté, co Peking zavedl zákaz reklam vyvolávajících „úzkost ze vzhledu“ a posílil inspekce na klinikách, začala i státní média masově informovat čtenáře a diváky o rizicích estetické medicíny. „Čistky“ proběhly i na internetu, kde od loňského května platí přísné regulace na reklamy propagující lékařské zákroky.

Čínští muži propadli plastikám, režim brojí proti krizi maskulinity

Média také přišla s reportážemi o vykořisťovatelských praktikách zprostředkovatelů, kteří lákají klienty na estetické kliniky, nebo o kurzech, jež prý za pouhých několik dní naučí lidi bez lékařského vzdělání dávat injekce. Státní televize rovněž varovala před čím dál oblíbenější praxí čínských rodičů obdarovávat operacemi své potomky. Mnozí totiž na botox nebo zúžení obličeje jdou „za odměnu“ poté, co úspěšně složí přijímací zkoušky na vysokou školu.

Podle některých však vláda se svými regulacemi přichází pozdě. Přestože si totiž nákladné operace může dovolit jen zlomek čínských občanů, v odvětví estetické medicíny se i tak točí desítky miliard dolarů ročně. Navíc už do něj začala promlouvat i umělá inteligence. Ta lidem nespokojeným se svým vzhledem například nabízí, aby si v „magickém zrcadle“ nechali naskenovat svou tvář, zjistit proporce očí, nosu a rtů a pak namodelovat, jak vypadali s kosmetickými změnami z kategorie „tvář influencera“ či „tvář vyšší třídy“.

Vstoupit do diskuse

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Zčernalé nosy, oteklé obličeje. Čínská vláda brojí proti podvodným klinikám

Číňané propadli plastickým operacím. Mnohé se však tragicky nepovedou i proto,...

Čínská vláda se rozhodla došlápnout si na pochybné estetické kliniky a falešné lékaře. Boom plastických operací, mohutně propagovaných na sociálních sítích, se totiž nevyhnul ani mladým Číňanům a...

1. února 2026  18:31

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:30

Opačný efekt Trumpových úderů? Únosy v Nigérii pokračují, úřady je radši tutlají

USA podnikly vojenské údery v nigerijském státě Sokoto proti islamistům, které...

Navzdory úderům USA v Nigérii pokračují únosy křesťanů. Během toho posledního místní úřady zprvu odmítaly zprávu potvrdit s tím, že je falešná, načež později připustily, že k incidentu skutečně...

1. února 2026  17:35

Ruský dron zaútočil na autobus u Dnipra, nejméně 15 lidí zemřelo

Následky ruského dronového útoku na ukrajinský Charkov. (24. ledna 2026)

Nejméně 15 mrtvých a sedm zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. Na platformě Telegram to dnes oznámil náčelník vojenské správy této oblasti...

1. února 2026  17:18

Írán propustil na kauci mladíka, kterého chtěl popravit za účast na demonstraci

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránské úřady propustily na kauci demonstranta Erfána Soltáního, o němž některá média a organizace v lednu uváděly, že ho čeká poprava. Agentuře AFP to v neděli sdělil jeho právní zástupce Amír...

1. února 2026  16:35,  aktualizováno  17:11

Aldi Goes America. Německý řetězec slaví za Atlantikem nevídané úspěchy

Supermarkt řetězce Aldi v Dubuque ve státě Iowa (27. května 2025)

V době, kdy ceny potravin v USA prudce stoupají, německý řetězec potravinářských obchodů Aldi doslova dobývá Ameriku. Značka známá svým jednoduchým sortimentem plánuje do roku 2028 otevřít v USA 3...

1. února 2026

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

1. února 2026

Babiš je rád za svobodu názorů. Respektujte volby, řekl Macinka k akci za Pavla

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš okomentoval demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, kterou v centru Prahy uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. „Jsem rád, že žijeme v době,...

1. února 2026  16:30,  aktualizováno  16:54

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

1. února 2026  14:59,  aktualizováno  16:48

Nesmíme opakovat chybu jako Slováci u Čaputové, řekl předseda Milionu chvilek

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Česko podle organizátorů nedělního shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla nesmí zopakovat chybu ze Slovenska, kde hulvátské útoky odradily od obhajoby mandátu prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na...

1. února 2026  16:40

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Premium
Režisér a herec Jiří Havelka (19. ledna 2025)

Naší Galaxii se daří, ač tam míří až 40 procent jiných diváků než chodilo do Dejvic, hlásí k aktuálnímu azylu Dejvického divadla jeho umělecký šéf Jiří Havelka. Zda se ještě k divadelnímu zkoušení...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.