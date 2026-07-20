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V Číně po obřím sesuvu odstřelují balvany, největší byl velký jako dům

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  13:13
Záchranné týmy v jihozápadní Číně v pondělí s pomocí výbušnin odstřelily mohutné balvany bránící v přístupu ke 34 lidem, kteří jsou po sesuvu půdy pohřešováni už třetí den. Čína patří k zemím s nejvyšším rizikem sesuvů půdy na světě, ten páteční si vyžádal nejméně osm životů.

Neštěstí způsobené přívalovými dešti se stalo v okrese Pcheng-šuej, vzdáleném asi 270 kilometrů od centra rozlehlého samosprávného města Čchung-čching. Největší uvolněný balvan měl podle webu China Daily objem asi tři tisíce kubických metrů, což odpovídá zhruba velikosti obytného domu.

Záchranáři pomocí těžké techniky odklízejí trosky, aby mohli pátrat po uvězněných osobách v místě sesuvu půdy v okrese Pcheng-šuej na jihozápadě Číny. (18. července 2026)
Záchranáři pomocí těžké techniky odklízejí trosky, aby mohli pátrat po uvězněných osobách v místě sesuvu půdy v okrese Pcheng-šuej na jihozápadě Číny. (19. července 2026)
Záchranáři pomocí těžké techniky odklízejí trosky, aby mohli pátrat po uvězněných osobách v místě sesuvu půdy v okrese Pcheng-šuej na jihozápadě Číny. (19. července 2026)
Záchranáři pomocí těžké techniky odklízejí trosky, aby mohli pátrat po uvězněných osobách v místě sesuvu půdy v okrese Pcheng-šuej na jihozápadě Číny. (19. července 2026)
V čínském městě Čchung-čching zasypal sesuv půdy několik obytných budov. (17. července 2026)
10 fotografií

Pondělní odstřelení obrovského balvanu zaznamenala státní televize CCTV, podle níž záchranná akce vstoupila do „fáze hloubkové záchranné akce“. Další informace CCTV neposkytla.

Zřícení horského svahu zaznamenaly například palubní kamery. Úřady po neštěstí evakuovaly přes 1 100 lidí v okrese, kde žije přibližně půl milionu obyvatel a kde se mnoho obcí nachází na strmých svazích podél řeky Wu-ťiang.

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Úřady kvůli předpovědi silných až přívalových dešťů, které mají v pondělí zasáhnout několik čínských provincií, vyzvaly k přijetí přísnějších bezpečnostních opatření v oblastech ohrožených velkým množstvím podzemní vody a intenzivní stavební činností. Osm malých a středních řek v provinciích Jün-nan, Kuang-tung a An-chuej, oblasti Kuang-si a městě Šanghaji v současnosti překračuje povodňovou výstražnou hladinu, uvedla CCTV.

Ke katastrofám v Číně přispívají především intenzivní letní srážky, rychlá urbanizace, stavební činnost a častá tektonická aktivita. Za posledních deset let při nejméně pěti velkých a smrtelných sesuvech půdy zemřelo přibližně 294 lidí. Sesuv obrovské hromady stavebního odpadu si v prosinci 2015 v jihočínském městě Šen-čen vyžádal přes 70 obětí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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