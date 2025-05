„Pád tašek trval minutu nebo dvě,“ řekl jeden z očitých svědků. Další člověk popsal, že z obchodu u vchodu do věže slyšel, jak padá jedna taška za druhou. „Kdyby se to stalo o něco později, hrálo by si u věže po večeři mnoho dětí,“ konstatoval. Podle úřadu nebyl nikdo zraněn.

Věž je hlavní turistickou atrakcí v provincii An-chuej, která je vzdálena asi 200 kilometrů od hlavního města Pekingu.

Stavba vznikla v roce 1375 za čínské dynastie Ming a sloužila k oznamování začátku obřadů a denní doby.

V roce 1995 prošla podle stanice CNN rozsáhlou rekonstrukcí a loni pak další opravou po menším poškození střechy. „Vyšetřování se bude zabývat návrhem a konstrukcí projektu opravy,“ uvedla policie.