Čína přiznala, že nad Pacifikem otestovala mezikontinentální balistickou raketu

Čína nad Tichým oceánem otestovala mezikontinentální balistickou raketu vybavenou maketou bojové hlavice. Uvedlo to čínské ministerstvo obrany v prohlášení. Podle agentury Reuters je to poprvé, co Peking veřejně přiznal, že podobnou zkoušku provedl.