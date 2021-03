Čína plánuje do příštího roku naočkovat 80 procent obyvatel. Chce jít příkladem

Čína plánuje do konce letošního roku nebo do poloviny příštího roku proti covidu naočkovat 70 až 80 procent své populace. V sobotu to podle agentury AP řekl šéf čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu.