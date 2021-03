Virus je z Číny, stálo v dětské knize. Německý vydavatel ji po kritice stáhl

Kniha nazvaná „Koronavirová duha pro Annu a Moritze“ od spisovatelky Constanze Steindammové má za cíl poskytnout „nejdůležitější tipy pro centra denní péče a základní školy, jak se správně chovat během pandemie koronaviru“.

Kniha dětem vysvětluje, jak virus způsobuje „dalekosáhlé změny v každodenním životě“ a jaká je potřeba dodržovat hygienická pravidla, „aby se ochránily před infekcí“.

Publikace vzbudila velké pobouření v řadách čínské komunity v Německu. Podle Čínských obchodních novin, které se zaměřují na Číňany žijící v německy mluvících zemích, začali vydavateli knihy, hamburskému nakladatelství Carlsen-Verlag, posílat rozhořčené e-maily.

Aloisia @Aloisiagao Nicht nur Der Professor von Uni Hamburg, als auch ein Author/in von diese Kinderbuch, <Ein Corona-Regenbogen für Anna und Moritz>, steht in dieses Buch: „Das Virus kommt aus Chinaund hat von Dort aus auf den ganzen Welt ausgebreitet“. Wurde veröffentlichen bei Carlsen Kinderbuch. https://t.co/hHsRue43yU oblíbit odpovědět

Nelíbila se jim věta v knize, že „virus přišel z Číny a rozšířil se do celého světa“.

„Toto tvrzení je falešné a podporuje rasistické postoje vůči čínským občanům,“ stěžoval si jeden čínský příslušník. Další obvinil nakladatelství z používání „politických triků“.



Čínská ambasáda se postavila za výzvy ke stažení knihy z pultů knihkupectví. Nakladatelství pohrozila právními kroky a požadovala od něj veřejně omluvu, uvedla stanice Deutsche Welle.

Martin Aldrovandi @martinaldro Chinas Konsulat in Hamburg warnt vor deutschem Corona-Kinderbuch „Ein Corona Regenbogen für Anna und Moritz“ - darin steht, dass das Virus aus China stamme. https://t.co/8ermGeijBH oblíbit odpovědět

Vydavatel se skutečně omluvil za „necitlivou formulaci“ a knihu stáhl. V nové verzi už zmíněná věta nebude.



Carlsen-Verlag se obhajuje, že původní vydání bylo v souladu s tím, co se v té době psalo o koronaviru. Podle nakladatelství „bylo důležité takovou knihu nabídnout co nejrychleji na jaře 2020“, kdy v Německu začínala epidemie koronaviru, aby se i děti vyznaly v protikoronavirových pravidlech. Nyní je však otázka původu „mnohem otevřenější interpretaci“.

Jednání čínské ambasády nepřekvapilo experty.

„Čína již dlouhou dobu ovlivňuje kulturní život v Evropě, možná jsme si toho dosud nevšimli,“ říká docent evropských globálních studií na univerzitě v Basileji Ralph Weber, který se specializuje na čínské vztahy.

Loajální členové komunistického režimu v čínské komunitě mohou znepříjemnit život nakladatelům posíláním kritických dopisů editorům nebo špatnými recenzemi na portálech prodejců knih. Týká se to i herních studií či filmů. Čínští hráči dokázali prostřednictvím takzvaného review bombingu změnit do té doby pozitivní hodnocení hry nezávislých vývojářů z tchajwanského studia Red Candle Games, kteří ji náhle raději stáhli.

Čínská verze politické korektnosti

Koronavirus se poprvé objevil v čínském Wu-chanu. Čína se ale nyní snaží najít důkazy, že virus možná do nejlidnatější země na světě přišel odjinud.

„Na začátku čínská propaganda sama uváděla, že nákaza započala v Číně. Dokonce o ní referovala jako o wuchanské pneumonii. Ale nyní chce vymazat vzpomínky na počátky viru prostřednictvím celosvětové kampaně politické korektnosti,“ podotýká čínský novinář Š’ Ming.

Čínská propaganda změnila rétoriku po nebývale silné kritice ze strany některých států, které odsuzovaly Peking za údajné tajení epidemie a pomalou reakci. Bývalý americký prezident Donald Trump navíc naznačoval, že virus unikl z čínské laboratoře.

Vědecký tým Světové zdravotnické organizace (WHO), vyslaný do Wu-chanu prošetřit původ koronaviru, považuje laboratorní vznik koronaviru za vysoce nepravděpodobný. Vědci též pochybují o teorii prosazované čínskými vědci, že koronavirus se do země dostal prostřednictvím zmražených potravin.

Ze strany čínských vědců a politických představitelů též zaznělo, že virus vzešel z americké laboratoře nebo že je původně z Indie či dokonce České republiky.

Podle dosavadních informací se virus poprvé objevil v čínském Wu-chanu: