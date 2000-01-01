náhledy
Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve trvala několik hodin, na pouhých 20 minut.
Vedle tunelu Čína zprovoznila ve stejný den také dálnici G0711 Urumči-Juli. Nová trasa se tak rozšiřuje do regionu Peking-Tchien-ťin-Che-pej, delty řeky Jang-c’-ťiang, oblasti Velkého zálivu Guangdong-Hongkong-Macao a regionu Čchung-čching, čímž se stává významnou spojkou mezi východní Čínou a Eurasií.
Pohoří Ťan-šan se táhne 2 500 kilometrů přes střední část Sin-ťiangu a odděluje největší severské město Urumči od největšího města na jihu Korly. Díky nové dálnici se cesta mezi těmito městy zkrátila ze 7 hodin přibližně na 3.
„Přeprava surovin ze severního Sin-ťiangu do Juli dříve zabrala tři až čtyři dny, nyní to lze zvládnout za jeden až dva dny,“ uvedl Tao Feng, manažer společnosti Yuli Lihua Textile, a poznamenal, že se tím výrazně sníží náklady a ušetří čas.
Výstavba dálnice, která měří 324,7 kilometru, trvala pět let. Náklady na stavební práce se vyšplhaly na 46,7 miliardy juanů (přibližně 6,63 miliardy amerických dolarů).
„Postavit silnici v pohoří Ťan-šan byla výzva,“ řekl Zhou Zheng, generální ředitel projektu společnosti China Communications Construction Company.
Složitý terén podél trasy zahrnuje 11 km úsek se 14 mosty a pěti tunely, což znamená, že poměr mostů a tunelů tu přesahuje 90 procent.
Dálnice vede rozmanitou krajinou. Turisté mohou cestou obdivovat ledovce pohoří Ťan-šan, pastviny, zalesněná údolí, poušť Gobi či mokřady.
„Jednodenní výlety mezi severním a jižním Sin-ťiangem jsou nyní dostupnější a mohou také přilákat více turistů,“ řekl Han Jun, řidič dálkového autobusu, který mezi regiony často cestuje.
Tunel je dlouhý 22,13 kilometru, dosahuje maximální hloubky 1 112,2 metru a protíná 16 geologických zlomových zón.
Čelí tak problémům s namáháním půdy, vysokou seismickou intenzitou, přísnými environmentálními požadavky, extrémním chladem a vysokou nadmořskou výškou.
Čínští stavitelé proto použili několik inovativních řešení. Například vybudovali ekologické přístupové cesty, aby minimalizovali škody na životním prostředí a zefektivnili přepravu materiálu.
Délka dálnic v Sin-ťiangu přesáhla podle zástupce ředitele regionálního dopravního odboru Guo Shenga 8 000 kilometrů. Celková délka dálnic včetně prvotřídních silnic pak podle něj překročila 13 000 kilometrů.
